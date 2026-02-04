ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, प्रशासन ने ली गांव की सुध, सोलर पंप की हुई मरम्मत

सूरजपुर में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है.भैयाथान के राई गांव में खबर दिखाए जाने के बाद पानी आया.

सूरजपुर : ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. हमने सूरजपुर के ग्राम राई में हो रही पानी की समस्या की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. गांव में सोलर पंप खराब हो जाने के कारण पिछले 15 दिनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी. हमारी टीम ने ग्रामीणों के इस दर्द को दिखाया था.खबर प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और गांव की समस्या का समाधान हुआ.

पानी नहीं मिलने से 35 परिवार हो रहे थे प्रभावित

पूरा मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम राई के जुनापारा मोहल्ले का है.यहां लगभग 30 से 35 परिवार और स्कूली बच्चे एकमात्र हैंडपंप पर निर्भर थे.हैंडपंप में लगा बोरवेल और सोलर पैनल सिस्टम बीते करीब 15 दिनों से खराब पड़ा था, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन ने टेक्नीशियन की टीम मौके पर भेजी और मरम्मत के काम को शुरु करवाया.

ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुधार कार्य होते ही ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

सुधार कार्य होते ही ग्रामीणों के चेहरे पर राहत साफ नजर आई. ग्रामीणों का कहना है कि पानी की कमी के कारण रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी. लेकिन अब समस्या का समाधान हो जाने से सभी ने राहत की सांस ली है.

Impact of ETV Bharat
खबर के बाद प्रशासन ने ली गांव की सुध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“पानी को लेकर बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन ईटीवी न्यूज ने हमारी आवाज उठाई, इसके बाद आज काम शुरू हुआ- प्रहलाद, ग्रामीण

“बच्चों को स्कूल में पानी नहीं मिल पा रहा था, अब व्यवस्था ठीक हो गई है, इसके लिए ईटीवी न्यूज का धन्यवाद - कौशिल्या, ग्रामीण

ग्राम राई के 35 परिवारों के लिए पानी का ना होना किसी विपदा से कम ना था.घरेलू काम से लेकर निस्तारी के काम के लिए भी पानी नहीं था. बच्चों को स्कूल छोड़कर एक बाल्टी पानी के लिए दूसरे गांव तक पैदल जाना पड़ता था. वहीं गांव की महिलाएं भी पानी की जुगाड़ में परेशान हुआ करती थी. लेकिन ईटीवी भारत में खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की तकलीफ को समझा और मरम्मत का काम करवाया.

