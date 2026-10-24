अल नीनो : समुद्र गर्म होने से मैदानों में बदलेगा मौसम, सर्दी रहेगी फीकी, बारिश की भी आशंका, किसानों को बड़ी सलाह
मनीष चौहान के संपादन में समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:20 PM IST
कानपुर: पिछले कुछ सालों में अक्टूबर की दस्तक के साथ ही गर्म कपड़े और रजाइयां बाहर आ जाती थीं, जबकि दिसंबर-जनवरी की हाड़कंपाऊ ठंड लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती थी. इस साल पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, फिर मूसलाधार बारिश को देखकर मौसम विशेषज्ञ कड़ाके की ठंड का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अल नीनो के प्रभाव ने इन सारे आकलनों को पलट दिया है. अब वैज्ञानिकों का दावा है कि अल नीनो की वजह से इस साल कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी और सर्दियों का मौसम काफी फीका रह सकता है. इस मामले में मौसम विशेषज्ञों का और क्या है अनुमान, इस रिपोर्ट में जानिए...
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि इस साल अल नीनो की स्थिति स्ट्रांग यानी मजबूत है. इसका प्रभाव सर्दी के दिनों में यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगा. अक्टूबर खत्म होने वाला है और अभी ही दिन का तापमान औसतन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. जबकि रात का औसतन तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. जब इन दिनों ही तापमान का अंतर आधे से अधिक है तो इससे साफ है कि आने वाले दिन भी गर्म रहेंगे.
डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि इसका मुख्य कारण समुद्र में तापमान का बढ़ना है. इस साल तापमान में डेढ़ से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई है. जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो उनका सीधा असर मैदानी भागों तक दिखेगा. इससे सूबे में अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर में कोल्ड वेव तक गायब रहेगी. सूर्य और पृथ्वी के बीच किसी तरह का कोई बैरियर न होने के चलते धूप सीधे पृथ्वी पर आएगी और इसे गर्म कर देगी.
ये हवाएं भी चलेंगी
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि इस साल अल नीनो के चलते ही सर्दी के दिनों में केवल उत्तर-पश्चिमी हवाएं ही नहीं चलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ ही उत्तर पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी चलेंगी. कहा कि जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तो वहां से उत्तर-पश्चिमी हवाएं सीधे मैदानी भागों तक पहुंचती हैं, मगर इस साल ये चेंज भी देखने को मिल सकता है. इससे बहुत अधिक सर्दी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि हवाओं की स्थिरता भी प्रभावित होगी.
सर्दी के बीच जोरदार बारिश के आसार
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सर्दी के दिनों में बीच-बीच में सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से बारिश के जोरदार आसार दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूपी के अंदर अक्टूबर अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि जब पूरे देश में यह मौसमी सिस्टम बनेगा तो इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल समेत गंगा के मैदानी भागों तक देखने को मिलेगा. हालांकि, मौसमी सिस्टम में किसी तरह का बदलाव कभी भी हो सकता है. बारिश के चलते मौसम में नमी बढ़ जाएगी, जिससे दिन में तेज धूप होने का साथ ही रात और सुबह के समय ठंडक महसूस होगी.
फसलों पर भी होगा प्रभाव
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि निश्चित रूप से फसलों पर भी इसका प्रभाव दिखेगा. सर्दी बहुत अधिक न होने से रबी सीजन की फसलें खासी प्रभावित होंगी. उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि हीट स्ट्रेस में भी जो फसलें सर्वाइव कर सकें, केवल उनकी ही बुआई करें.
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