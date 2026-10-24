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अल नीनो : समुद्र गर्म होने से मैदानों में बदलेगा मौसम, सर्दी रहेगी फीकी, बारिश की भी आशंका, किसानों को बड़ी सलाह

अल नीनो का असर ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पिछले कुछ सालों में अक्टूबर की दस्तक के साथ ही गर्म कपड़े और रजाइयां बाहर आ जाती थीं, जबकि दिसंबर-जनवरी की हाड़कंपाऊ ठंड लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती थी. इस साल पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, फिर मूसलाधार बारिश को देखकर मौसम विशेषज्ञ कड़ाके की ठंड का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अल नीनो के प्रभाव ने इन सारे आकलनों को पलट दिया है. अब वैज्ञानिकों का दावा है कि अल नीनो की वजह से इस साल कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी और सर्दियों का मौसम काफी फीका रह सकता है. इस मामले में मौसम विशेषज्ञों का और क्या है अनुमान, इस रिपोर्ट में जानिए...

अल नीनो का असर (Video Credit; ETV Bharat) मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि इस साल अल नीनो की स्थिति स्ट्रांग यानी मजबूत है. इसका प्रभाव सर्दी के दिनों में यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगा. अक्टूबर खत्म होने वाला है और अभी ही दिन का तापमान औसतन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. जबकि रात का औसतन तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. जब इन दिनों ही तापमान का अंतर आधे से अधिक है तो इससे साफ है कि आने वाले दिन भी गर्म रहेंगे.