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ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में दवा व्यापारियों की बंदी का मिलाजुला असर

ऑनलाइन दवा की बिक्री और नियमों में बदलाव को लेकर पूरे देश में आज दवा की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है.

DRUG TRADERS STRIKE
ऑनलाइन दवा की बिक्री को लेकर स्ट्राइक. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 2:42 PM IST

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वाराणसी: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर पूरे देश में आज दवा की दुकानें बंद हैं. हालांकि इस बंदी का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है.

वाराणसी में भी सप्तसागर दवा मंडी, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी कही जाती है, वहां पर दुकानें पूरी तरह से बंद होने का दावा किया जा रहा है. होल सेल दुकानों पर सन्नाटा किख रहा है. वहीं रिटेल कारोबार में दुकानों का मिलाजुला बंद का असर दिख रहा है.

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ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में दवा व्यापारियों की बंदी का मिलाजुला असर. (ईटीवी भारत)

लंका क्षेत्र में कुछ दुकानें खुली हैं, तो कुछ बंद हैं. बाकी शहर के रिश्तों में भी बंदी का असर कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है. इस बंदी का समर्थन वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने भी किया है, जबकि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इससे दूरी बनाई है.

वाराणसी दवा विक्रेता समिति के महमंत्री और सप्तसागर दवा मंडी के दवा विक्रेता संजय सिंह ने बताया की ऑनलाइन दवा की बिक्री और नियमों में बदलाव न होना हमारे लिए गले की फांस बन रहा है.

उन्होंने कहाकि दवा के कारोबारी परेशान हैं. आज उनके सामने संकट बहुत बड़ा है. ऑनलाइन व्यापार में हमारे कारोबार को चौपट कर दिया है, एक तरफ जहां लोग ज्यादा डिस्काउंट के चलते अब ऑनलाइन को प्रिफर कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सी कंपनियां नकली दावों का भी कारोबार शुरू कर रही हैं, जो नुकसानदायक है.

Drug Traders Strike
ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में दवा दुकानें बंद. (ईटीवी भारत)

संजय ने कहा कि पूरे देश में करीब 15 लाख केमिस्ट और वाराणसी में करीब 6 हजार से ऊपर केमिस्ट इस व्यापार से जुड़े हुए हैं. कुछ दिन पहले हमने GSR 217-E का हम लोगों ने विरोध किया था. जिसमें फार्मेसी एक्ट लागू होना था.

इससे बाजार में ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की दुकानें खुल जाती है. उस समय हम लोगों ने एकजुट होकर विरोध किया था. जिससे वह एक्ट रोक दिया गया था और कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी अपना रिटेल आउटलेट नहीं खोल पायी थी.

शहर के वरुणा पर इलाके में महावीर मंदिर रोड स्थित लगभग सभी मेडिकल स्टोर बंद हैं और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय पर गहरा असर पड़ रहा है. साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है.

प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह और बिना सही जांच के ऑनलाइन दवाइयां मंगा कर सेवन कर लेते हैं, जिसका गंभीर दुष्परिणाम सामने आता है.

दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता की सही जांच नहीं हो पाती. ऐसे में नकली या गलत दवा मरीज तक पहुंचने का खतरा बना रहता है.

व्यापारियों का कहना था कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री तय नियमों और जांच प्रक्रिया के तहत होती है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी निगरानी कमजोर है.

प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने कहा कि सरकार द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर लगातार जांच और नियमों का पालन कराया जाता है, लेकिन ऑनलाइन दवा कंपनियों पर उतनी सख्ती नहीं दिखाई देती. कम कीमत के लालच में लोग ऑनलाइन दवा खरीद रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है.

केमिस्ट व्यापारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाए.

व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

फिलहाल इस बंदी का असर मिलाजुला है. दूसरे संगठन के पदाधिकारी में से संदीप चतुर्वेदी का कहना है कि बनारस में बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है, लोग जबरदस्ती दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं, लेकिन यह एक इमरजेंसी सेवा है. जिसकी वजह से दुकान खुली हुई है. कुछ विरोधी गुट है जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरे अच्छा के लोगों ने दुकान खोली हैं.

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