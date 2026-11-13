बलौदाबाजार में ड्राइवर आंदोलन का असर: ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यात्रियों ने बताई परेशानी
सकरी बायपास पर रोके जा रहे थे वाहन, ASP खोमन सिन्हा बोले- शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी, लेकिन आवागमन बाधित करना गैरकानूनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST
बलौदाबाजार: ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर बलौदाबाजार में भी देखने को मिला. आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह से दोपहर 12 बजे तक यात्री बसों सहित अन्य वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा. बस स्टैंड पर यात्री बसों के इंतजार में परेशान होते रहे, तो दूसरी ओर सकरी बायपास पर वाहनों को रोके जाने की शिकायतें सामने आईं. रायपुर, भाटापारा, कसडोल और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ETV भारत की टीम ने शुक्रवार को बलौदाबाजार मुख्य बस स्टैंड पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया.
दोपहर 12 बजे तक बस स्टैंड पर यात्रियों की परेशानी
शुक्रवार सुबह बलौदाबाजार बस स्टैंड पर यात्री बसों के संचालन को लेकर अनिश्चितता बनी रही. यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि बसें कब चलेंगी और कौन से रूट पर आवागमन शुरू होगा. रायपुर, भाटापारा, कसडोल और महासमुंद की ओर जाने वाले यात्रियों को विशेष परेशानी हुई.
ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बस चालक से मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक सकरी बायपास क्षेत्र में आंदोलनकारियों द्वारा वाहनों को रोका जा रहा था. इसका असर बसों के संचालन पर भी पड़ा. यात्रियों को बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े. इस दौरान सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हुई, जिन्हें इलाज, कामकाज, पढ़ाई या जरूरी निजी कार्यों से दूसरे शहर जाना था. छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे परिवारों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी इंतजार करना आसान नहीं रहा.
बातचीत से बहाल कराया आवागमन
यातायात व्यवस्था को लेकर ETV भारत ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा से बातचीत की. ASP खोमन सिन्हा ने कहा, यह जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसमें आम राहगीरों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए हमने बातचीत की है. शांतिपूर्वक सभा-सम्मेलन करने की सबको स्वतंत्रता है, वे इसे कर सकते हैं, लेकिन किसी को बाधित करना गैरकानूनी होगा. सभी को समझाइश दी गई है. अभी आंदोलन जारी है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हुए हैं.
बस मालिक एसोसिएशन की ओर से यात्री बसों के संचालन में बाधा की शिकायत को लेकर पूछे गए सवाल पर ASP ने कहा, हां, यात्री बसों को लेकर शिकायत आई थी, तो यात्री बसों को सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया है.
सकरी बायपास बना आंदोलन का प्रमुख केंद्र
आंदोलन के दौरान सकरी बायपास पर वाहनों को रोके जाने की शिकायतें सामने आईं. यह मार्ग जिले में यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण है. यहां वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से बसों और अन्य यात्रियों को परेशानी हुई. गुरुवार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला.
ड्राइवरों की मांगें क्या हैं?
ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट समिति और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में संगठन की ओर से कई मांगे रखी गई हैं. इसमें राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चालक आयोग, ड्राइवर कल्याण बोर्ड, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, हेल्थ कार्ड, 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्रामगृह और शौचालय की व्यवस्था शामिल हैं.
इसके अलावा चालकों ने पुलिस और परिवहन विभाग के कथित उत्पीड़न तथा अवैध वसूली पर रोक, निश्चित कार्य समय, उचित वेतन और ओवरटाइम भुगतान, दुर्घटना के मामलों में निष्पक्ष जांच और कानूनी सहायता की मांग की है. चालकों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय पंजीकरण और डिजिटल पहचान पत्र तथा पात्र चालकों को पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं देने की मांग भी उठाई गई है.
एक तरफ चालकों के अधिकार, दूसरी तरफ यात्रियों की परेशानी
ड्राइवरों की मांगें और उनकी समस्याएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आंदोलन के कारण आम नागरिकों को होने वाली परेशानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. बसों का संचालन रुकने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और रोजाना दूसरे शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों की दिनचर्या प्रभावित हुई.
बसें चलीं, लेकिन आंदोलन जारी
शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद यात्री बसों का संचालन सुचारू कराने की बात पुलिस प्रशासन ने कही है. इससे यात्रियों को राहत मिली, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है. ऐसे में आने वाले समय में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती रहेगी. एक ओर ड्राइवर संगठनों से संवाद बनाए रखना होगा, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि बसों, ऑटो, टैक्सी और आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित न हो.