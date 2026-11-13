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बलौदाबाजार में ड्राइवर आंदोलन का असर: ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यात्रियों ने बताई परेशानी

बलौदाबाजार में ड्राइवर आंदोलन का असर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर बलौदाबाजार में भी देखने को मिला. आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह से दोपहर 12 बजे तक यात्री बसों सहित अन्य वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा. बस स्टैंड पर यात्री बसों के इंतजार में परेशान होते रहे, तो दूसरी ओर सकरी बायपास पर वाहनों को रोके जाने की शिकायतें सामने आईं. रायपुर, भाटापारा, कसडोल और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ETV भारत की टीम ने शुक्रवार को बलौदाबाजार मुख्य बस स्टैंड पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया.

ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यात्रियों ने बताई परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) दोपहर 12 बजे तक बस स्टैंड पर यात्रियों की परेशानी शुक्रवार सुबह बलौदाबाजार बस स्टैंड पर यात्री बसों के संचालन को लेकर अनिश्चितता बनी रही. यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि बसें कब चलेंगी और कौन से रूट पर आवागमन शुरू होगा. रायपुर, भाटापारा, कसडोल और महासमुंद की ओर जाने वाले यात्रियों को विशेष परेशानी हुई.