चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर झारखंड में अलर्ट, स्कूलें बंद, दो ट्रेन रद्द, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील
चक्रवाती तूफान अर्नब का असर झारखंड में भी दिखने लगा है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
Published : October 28, 2026 at 7:41 AM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट से टकराने लगा है. इसका असर झारखंड में दिख रहा है, जहां मौसम बदलाव हो रहा है. झारखंड में 28-29 अक्टूबर के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है.
झारखंड सरकार भी हाई अलर्ट पर है. सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सभी उपायुक्तों को अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय जिला प्रशासन किसी भी जरूरत के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए तैयार है.
स्कूल बंद
एहतियात के तौर पर, रांची और जमशेदपुर में स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है, जिससे केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई प्रभावित होगी. इस बीच, विभिन्न सरकारी विभागों और परिवहन प्राधिकरणों ने अपनी तैयारियों को और बढ़ा दिया है.
रांची रेलवे डिवीजन और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन भी अलर्ट पर हैं. फिलहाल, रांची रेलवे डिवीजन द्वारा संचालित ट्रेन सेवाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और न ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उड़ानों को रद्द करने या उनका मार्ग बदलने के बारे में कोई घोषणा की गई है. दोनों ही विभाग मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हालात के अनुसार आगे का फैसला लेंगे.
दो ट्रेन रद्द
हालांकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने टाटानगर से गुजरने वाली चार ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में कुछ निश्चित तारीखों पर रद्द रहेंगी.
रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन तारीखों पर ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा:
हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस (18005): 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 2026 तक.
जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (18006): 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक.
भारी बारिश का अलर्ट
रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार, झारखंड के कई इलाकों पर इस तूफान का असर पड़ सकता है. 28 और 29 अक्टूबर को मौसम और खराब होने की आशंका है, जिसमें कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के मुताबिक, 28 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.
दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और आसपास के क्षेत्रों के अलावा, मध्य झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला और निकटवर्ती इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा संथाल और पलामू प्रमंडल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश मेघगर्जन के साथ देखने को मिल सकती है.
29 अक्टूबर को सबसे ज्यादा असर
झारखंड में इस तूफान का असर 29 अक्टूबर को सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है. गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. साथ ही, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. वहीं, संथाल क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. गौरतलब है कि रांची के लिए 28 और 29 अक्टूबर दोनों दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने से कच्चे या फूस की छत वाले घरों को नुकसान पहुंच सकता है, और कमजोर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर सकती हैं. दक्षिण भारत की तरह ट्रेन और फ्लाइट से जाने से पहले सारे गाइडलान जरुर चेक कर लें.
चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना है. तेज हवाओं के समय, कमजोर छतों और असुरक्षित ढांचों से दूर रहना ही बेहतर है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती तूफान 'अर्नब' आंध्र प्रदेश में बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यानम के दक्षिण में तट को पार कर रहा है. इस दौरान हवा की गति 125 से 135 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है, और हवा के झोंके 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है, जलभराव हो गया है और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. कई ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर पड़ा है.
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