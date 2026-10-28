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चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर झारखंड में अलर्ट, स्कूलें बंद, दो ट्रेन रद्द, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील

चक्रवाती तूफान अर्नब ( Etv Bharat )

रांची: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट से टकराने लगा है. इसका असर झारखंड में दिख रहा है, जहां मौसम बदलाव हो रहा है. झारखंड में 28-29 अक्टूबर के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है.

झारखंड सरकार भी हाई अलर्ट पर है. सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सभी उपायुक्तों को अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय जिला प्रशासन किसी भी जरूरत के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए तैयार है.