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यूपी में आज से चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर; अगले 48 घंटे में भारी बारिश, घना कोहरा

यूपी में मौसम का हाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान अकवान का असर मौसम पर पड़ने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है. 'अकवान' के असर से पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के साथ ही दोनों संभागों के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है.

यूपी में बारिश, कहां, जानिए (Photo Credit; IMD) यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह-शाम के समय कोहरा पड़ने के साथ ही दिन में आसमान साफ है और धूप खिल रही है. मौसम सामान्य चल रहा है. इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान उत्तर प्रदेश के मौसम पर अपना प्रभाव डालेगा. इसके बाद हल्की बूंदाबांदी व कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. जिससे आने वाले दिनों में ठंडक में और अधिक इजाफा होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बलिया जिले में 30 मीटर रिकॉर्ड की गई.

यूपी में बारिश का हाल (Photo Credit; IMD) 21 नवंबर को इन जिलों में हो सकती है बारिश सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, गोरखपुर में हल्की से भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में कोहरे की चेतावनी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, चंदौली, बलिया में कोहरे की चेतावनी है. यूपी में बारिश का हाल (Photo Credit; IMD) लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम? जानिए