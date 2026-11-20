यूपी में आज से चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर; अगले 48 घंटे में भारी बारिश, घना कोहरा
तूफान का असर कम होने के बाद दिन और रात में तापमान में आएगी कमी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: यूपी में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान अकवान का असर मौसम पर पड़ने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है. 'अकवान' के असर से पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के साथ ही दोनों संभागों के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है.
यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह-शाम के समय कोहरा पड़ने के साथ ही दिन में आसमान साफ है और धूप खिल रही है. मौसम सामान्य चल रहा है. इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान उत्तर प्रदेश के मौसम पर अपना प्रभाव डालेगा. इसके बाद हल्की बूंदाबांदी व कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. जिससे आने वाले दिनों में ठंडक में और अधिक इजाफा होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बलिया जिले में 30 मीटर रिकॉर्ड की गई.
21 नवंबर को इन जिलों में हो सकती है बारिश
सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, गोरखपुर में हल्की से भारी बारिश हो सकती है.
इन जिलों में कोहरे की चेतावनी
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, चंदौली, बलिया में कोहरे की चेतावनी है.
लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम? जानिए
राजधानी में गुरुवार को सुबह-शाम के समय बहुत ही हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप के साथ खिली सुबह व शाम के समय हल्की हवा चलती रही. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
उरई सबसे गर्म
गुरुवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर नगर जिले में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान अकवान 21-22 नवंबर को पूर्वांचल को प्रभावित करेगा.
पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद दिन और रात के तापमान में 3-6°C डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी. तूफान के प्रभाव 20 नवंबर से हवाओं का दिशा परिवर्तन होगा. इससे न्यूनतम तापमान में 2-4°C की वृद्धि होगी. साथ ही 21-22 नवंबर के दौरान पूर्वांचल के कुछ इलाकों में हल्की से बारिश की संभावना है.
यह भी पढ़ें: तूफान 'अकवान' बदलेगा यूपी का मौसम; 21-22 नवंबर को बारिश का अलर्ट