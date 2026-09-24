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झारखंड में साइक्लोन का असर, आज फिर जमकर बरसे बदरा, सिमडेगा-पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का अलर्ट

रांची में साइक्लोन के असर के कारण आसमान में छाए बादल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर झारखंड के मौसम पर दिख रहा है. कई इलाकों में बारिश का सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 24 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. हालांकि आज शाम तक डीप डिप्रेशन के कमजोर होकर अवदाब में बदलने की संभावना है.

गिरिडीह में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह के नंदाडीह में 123.6 मिमी रिकॉर्ड हुई है. दूसरे स्थान पर 118.4 मिमी के साथ धनबाद का पुटकी इलाका शामिल है. रांची के कांके इलाके में 102.4 मिमी, सरायकेला के नीमडीह में 97.4 मिमी और धनबाद के तोंपचांची में 75.2 मिमी बारिश हुई है. इस दौरान डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है. जबकि रांची के कांके में सबसे कम तापमान 18.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

24 और 25 सितंबर को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

इन इलाकों में सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा असर सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं रांची, खूंटी और गुमला समेत आसपास के इलाकों में भी कहीं-कहीं तेज बारिश हो रिकॉर्ड हुई है. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो में भी भारी बारिश की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी मौसम खराब रह सकता है.

25 सितंबर को भी कई इलाकों में बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को भी झारखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा. खासकर हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में भारी बारिश की संभावना है. राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है. तेज हवा और वज्रपात को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होगी.