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बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का प्रभाव कमजोर, जानें कब से मौसम होगा सामान्य

पटना: बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। पिछले दो दिनों की भारी बारिश के बाद रविवार, एक नवंबर को प्रदेश के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सभी जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में हल्की एवं छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती है. इसके बाद मौसम का तेवर बदलेगा. शनिवार को पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर भागों में छिटपुट वर्षा के साथ मौसम सामान्य बना रहा.

न्यूनतम और अधिकतम तापमान

न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस डेहरी, रोहतास और वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया. शनिवार को पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. बीते 24 घंटे के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की वृद्धि के साथ यह 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कैमूर का सर्वाधिक तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पिछले 24 घंटे में कई जगह भारी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बक्सर जिले के सिमरी में सबसे ज्यादा 87.6 मिलीमीटर बारिश हुई. चक्की में 76.4 मिमी और केसठ में 72.4 मिमी पानी बरसा. सीवान के रघुनाथपुर में 76.2 मिमी, जीरादेई में 67.2 मिमी और सीवान शहर में 61.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.

पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में भी अच्छी बारिश

पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में 68.6 मिमी, मैनाटांड़ में 65.6 मिमी, सिकटा में 64.8 मिमी और बेतिया में 64.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. गोपालगंज में भी 58.8 मिमी पानी बरसा. राजधानी पटना में बीते 24 घंटे में 4.4 मिमी वर्षा हुई. शनिवार को रोहतास एवं भोजपुर में 46 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली.