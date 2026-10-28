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यूपी में चक्रवात अर्णब का असर: कई जिलों में आज गरज चमक संग बारिश-आंधी तूफान की संभावना, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट

चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के कारण उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलर्ट जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना है. बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान “अर्णब” के कारण प्रदेश के 10 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है. वहीं इसके प्रभाव से 29 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है.

आज से बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान “अर्णब” 28 अक्टूबर को सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के पास आंध्र प्रदेश और यानम तटों को तेज चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की प्रबल संभावना है, जिसमें अधिकतम सतत हवा की गति 125-135 किमी प्रति घंटे और झोंकों सहित 150 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD) इन जिलों में गरज चमक संग हल्की बारिश: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.