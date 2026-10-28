यूपी में चक्रवात अर्णब का असर: कई जिलों में आज गरज चमक संग बारिश-आंधी तूफान की संभावना, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना है. बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान “अर्णब” के कारण प्रदेश के 10 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है. वहीं इसके प्रभाव से 29 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है.
आज से बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान “अर्णब” 28 अक्टूबर को सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के पास आंध्र प्रदेश और यानम तटों को तेज चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की प्रबल संभावना है, जिसमें अधिकतम सतत हवा की गति 125-135 किमी प्रति घंटे और झोंकों सहित 150 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
इन जिलों में गरज चमक संग हल्की बारिश: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ और बीच-बीच में बादलों की भी आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान में मंगलवार की अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बहराइच सबसे गर्म जिला: मंगलवार को प्रदेश का बहराइच सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान अर्णब के प्रभाव से 28 अक्टूबर से प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. यूपी के कई जिलों में बादल गरजने के साथ बेमौसम बारिश की संभावना है. 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना है.
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