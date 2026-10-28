चक्रवात अर्नब का छत्तीसगढ़ पर असर: कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की एडवाइजरी
विभाग ने किसानों से अपनों फसलों को ध्यान इस विधि से रखने की सलाह दी है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 10:36 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने साइक्लोन अर्नब के प्रभाव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. जिसमें प्रदेश के किसानों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों के द्वारा लगाए गए फसल, फल, फूल और सब्जियो को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है.
तूफान अर्नब को लेकर एडवाइजरी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अर्नब चक्रवात की वजह से तेज हवा बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटना को देखते हुए उक्त एडवाइजरी खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए जारी किया गया है.
कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की एडवाइजरी
- मौसम विभाग द्वारा किसानों को ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और तेज हवाओं, भारी वर्षा व बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम करने से बचने की अपील की.
- मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है. अतः किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसल (धान, दलहन एवं तिलहन) के पकने की अवस्था में होने पर अभी दो से चार दिनों तक कटाई का कार्य न करें.
- जिन किसान भाईयों ने फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है, वे कटी हुई फसलों को शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर रखें.
- फसल को ढकने के लिए तिरपाल का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि वर्षा का पानी उसमें जमा न हो और फसल के नीचे नमी न रह जाए.
- खेतो से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था शीघ्र करें.
- किसान भाई अपने खेतो में सतत् निगरानी बनाकर स्खे एवं कीटो व बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर मौसम साफ होने पर उनके रोकथाम हेतु उचित कीटनाशकों व कवकनाशकों का छिड़काव करें.
- जो किसान भाई उतेरा फसल के रूप में तिवरा या अलसी लेना चाहते है, वे कुछ दिनों तक बुवाई का कार्य न करें.रबी फसलों की बुवाई मौसम साफ होने पर नवंबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ करें.
- मड़ाई और सुखाई के लिए साफ एवं सुखे स्थानों का पर्याप्त व्यवस्था पहले से तैयार रखें.
- जिन खेतों में धान, दलहन व तिलहन फसलें पककर तैयार हो चुकी है. उसकी कटाई की योजना स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार करें.
- फसल के नुकसान होने पर बीमित किसान तत्काल बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करें. इसके साथ ही नुकसान की तस्वीरें एवं संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें. बीमा क्लेम की निर्धारित समय सीमा का पालन करें.
फसल की गुणवत्ता की सुरक्षा
- गीली फसल को लंबे समय तक ढेर में बंद कर न रखें.
- उपज को साफ, हवादार और सुरिक्षत स्थान पर रखें.
- अनाज को उपयुक्त नमी स्तर तक सुखाने के बाद ही भंडारण करें.
- बीज के लिए रखी गई फसल को अलग रखें. उसकी अंकुरण क्षमता और कीट पतंगों से सुरक्षित रखें.
- भंडारण स्थल की छत, फर्श और जल निकास की उचित व्यवस्था करें.
फल और सब्जियों का रखें ऐसे ध्यान
- सब्जियों अथवा बागवानी फसल के पकने की अवस्था में शीघ्र अतिशीघ्र तोड़ई / कटाई का कार्य कर तुरंत बाजार भेजने की व्यवस्था करें.
- बागवानी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग मौसम साफ होने के बाद करें.
- रबी मौसम की सब्जियों जैसे फूलगोभी, ब्रोकली, चुकन्दर, पछेती खीरा, पछेती करेला आदि फसलों की बुवाई/रोपाई का कार्य नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ करें.
- चक्रवात के प्रभाव से वर्षा एवं तेज गति से हवा चलने की संभावना हैं. अतः लता वाली सब्जियों जैसे करेला, लौकी अन्य कदूवर्गीय सब्जियों के लिए सहारा (स्टेकिंग) की व्यवस्था करें.
- केले के जिन पौधो में फूल एवं फल आ गये हो, उन्हे बांस से सहारा देकर सुरक्षित करें.
- वर्षा की संभावना को देखते हुए अपने खेतो में सतत् निगरानी बनाकर रखे. कीटों व बीमारियों की लक्षण दिखाई देने पर मौसम साफ होने पर उनके रोकथाम हेतु उचित कीटनाशकों व कवकनाशकों का छिड़काव करें.
- खेतो से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र करें.
- ओलावृष्टि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बागवानी एवं सब्जियों की फसलों में उपलब्धता के आधार पर ओलावृष्टिरोधी जाली का उपयोग करें.
- वर्षा के बाद पत्तियों पर धब्बे, तनों के सड़ने और जड़ो की समस्याओं का निरीक्षण करें. यदि लक्षण दिखाई देने पर रोग की सही पहचान के बाद ही नियंत्रण के उपाय करें.
पशुपालन करने वालों को सलाह
- आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए पशुओं को सुखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करें.
- तेज हवा एवं वज्रपात की संभावना को देखते हुए पशुओं को चराते समय पेड़ो के नीचे आश्रय न लें.
- पशुओं के लिये चारे एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था करें.
- हरा चारा, सूखा चारा और पशु आहार को वर्षा से सुरिक्षत स्थान पर रखें.
- अचानक सुस्ती, भूख में कमी, दस्त या सांस संबंधी लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
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