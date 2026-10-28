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चक्रवात अर्नब का छत्तीसगढ़ पर असर: कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की एडवाइजरी

साइक्लोन का असर ( ETV bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने साइक्लोन अर्नब के प्रभाव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. जिसमें प्रदेश के किसानों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों के द्वारा लगाए गए फसल, फल, फूल और सब्जियो को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है.

तूफान अर्नब को लेकर एडवाइजरी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अर्नब चक्रवात की वजह से तेज हवा बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटना को देखते हुए उक्त एडवाइजरी खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए जारी किया गया है.