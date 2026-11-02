ETV Bharat / state

अर्नब तूफान के असर का आंकलन करने जिला प्रशासन पहुंच रहा गांव गांव खेत खेत, धान खरीदी से पहले किसानों की समस्या का निराकरण

जांजगीर चांपा फसल बर्बाद ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: अर्नब चक्रवात से आई बारिश और तूफान से फसल को हुए नुकसान और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने क़ृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है.क़षि विभाग के उप संचालक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा तहसील क्षेत्र में खेतों का निरीक्षण किया और किसानों को शासन के नियमानुसार आरबीसी 6-4 के तहत सहायता मिलने की जानकारी दी.

चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान एवं प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. समीक्षा के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों की बैठक ली और सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारों, कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निरीक्षण कर फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने के निर्देश दिए.