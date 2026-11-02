अर्नब तूफान के असर का आंकलन करने जिला प्रशासन पहुंच रहा गांव गांव खेत खेत, धान खरीदी से पहले किसानों की समस्या का निराकरण
कृषि विभाग के अधिकारी गांव गांव और खेत खेत पहुंचकर किसानों को हुए नुकसान का आंकलन कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 1:33 PM IST
जांजगीर चांपा: अर्नब चक्रवात से आई बारिश और तूफान से फसल को हुए नुकसान और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने क़ृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है.क़षि विभाग के उप संचालक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा तहसील क्षेत्र में खेतों का निरीक्षण किया और किसानों को शासन के नियमानुसार आरबीसी 6-4 के तहत सहायता मिलने की जानकारी दी.
चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान एवं प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. समीक्षा के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों की बैठक ली और सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारों, कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निरीक्षण कर फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने के निर्देश दिए.
सिंचित धान फसल का नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 66 हजार मुआवजा का प्रावधान
क़ृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा ने किसानों के फसल नुकसान होने पर धान सिंचित का प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपये और धान असिंचित का 44 हजार रुपये मुवाबजा मिलने की जानकारी दी है. हालांकि जांजगीर चांपा जिला में फसल कटाई के बाद भीगने का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है, वही बारिश और हवा से फसल खेत में लेटने के कारण कटाई के दौरान समस्या होने की संभावना जताई जा रही है.
|किसानों को पहले ही सलाह दी गई थी कि धान की फसल यदि काट लिए है तो उसे घर में सुरक्षित रख लिया जाए. फसल की कटाई भी एक हफ्ते के लिए टालने को कहा गया है. कृषि और राजस्व विभाग खेतों का निरीक्षण कर रही है. किसानों से खेतों से जल निकासी करने को कहा जा रहा है. पीएम फसल बीमा का लाभ पाने के लिए 14447 में शिकायत दर्ज कराए- राकेश शर्मा, उप संचालक क़ृषि विभाग
धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की जानकारी ग्राम सभा में दी जाएगी
वहीं कलेक्टर ने एग्रीस्टेक रजिस्ट्री में पंजीकृत किसानों और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से दर्ज फसल विवरण के सत्यापन के लिए 1 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की. ग्राम सभा में पंजीकृत किसानों की सूची एवं उनके खसरों में दर्ज फसल विवरण का वाचन किया जाए. साथ ही धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों एवं उनके खसरों की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायतों के सूचना पटल और प्रमुख स्थानों पर किया जाए. विशेष ग्राम सभा में प्राप्त दावा-आपत्तियों को संबंधित समितियों में एकत्रित कर 6 से 10 नवंबर के बीच निराकरण किया जाए. प्रकरणों का समाधान कर संबंधित किसानो को जानकारी दी जाएगी.
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