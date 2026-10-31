अर्नब साइक्लोन का असर: किसानों को IGKV के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक की सलाह, तूफान के बाद कैसे बचाएं फसल
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से संवाददाता रितेश कुमार तंबोली ने की बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 6:48 PM IST
रायपुर: अर्नब चक्रवात के पहले ही मौसम विभाग ने किसानों के साथ ही आम लोगों को अलर्ट कर दिया था. बेमौसम बारिश से धान की खड़ी फसल के साथ ही फल फूल और सब्जियों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है. बेमौसम दो दिनों तक हुई बारिश की वजह से धान की खड़ी फसल के साथ कई फसलों को नुकसान हुआ है. ऐसे में जो बची हुई फसल साग-सब्जी और फूल हैं उनको कैसे बचाया जाए. इसे लेकर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की.
आंधी की तीव्रता थी अधिक
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि सुकमा, कोंटा और नरहरपुर ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है. रायपुर और राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र में 12 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई थी. इसमें फसल नुकसान होने का मुख्य कारण आंधी की तीव्रता का अधिक होना है. हवा की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है.
पकने की अवस्था में थी फसल
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने आगे बताया कि चक्रवात की वजह से खड़ी फसल धान की अधिकांश अर्ली किस्म चाहे वह महामाया हो, श्यामला हो, अर्ली और मध्यम किस्म के इन सब फसलों के पकने की अवस्था में थी. पकने की अवस्था में होने के करण मजबूती से खड़े नहीं हो पाते हैं. चूंकि बाली का वजन काफी अधिक होता है. ये सब किस्में जमीन पर गिर गए हैं. इसकी वजह से खास कर छत्तीसगढ़ धान उत्पादक किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है.
कई फल-फूल और सब्जी को भी नुकसान
फल की बात करें तो फल में पपीता को नुकसान हुआ है. बहुत सारे पपीता के झाड़ जिसमें फल आए हुए थे, सभी पपीता के फल जमीन पर गिर गए हैं. केला का पौधा जिसमें बहुत ज्यादा लोड था वह जमीन पर गिर गए. कद्दू वर्गीय की सब्जियों में लौकी गिलकी तरोई और कुमहड़ा लगाते हैं तो इनको भी काफी अधिक नुकसान हुआ है. इसके साथ ही भाटा-मिर्च टमाटर यही एक समय होता है जिसमें इसका उत्पादन अच्छा होता है. मुनाफा भी किसान कमाता है, ऐसे समय में बरसात होने से इन सब्जियों को भी काफी अधिक नुकसान हुआ है.
बात अगर फूलों की करें तो फूलों में गेंदा की खेती किसान भाई करते हैं. गेंदा फूल को भी काफी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही सोयाबीन, मूंग, उड़द यह तीन ऐसी फसल है जो 90 से 120 दिनों वाली फसल है. इन फसलों को किसान दीपावली के पहले ही कटाई करते हैं. यह फसल भी पककर तैयार हो चुकी थी. ऐसे किसान जो खेत से सोयाबीन की फसल को खेत से घर नहीं ला पाए थे. ऐसी फसलों को भी काफी अधिक नुकसान इस अर्नब साइक्लोन से हुआ है.
किसानों को क्या सलाह दी गई?
डॉक्टर घनश्याम साहू ने कहा कि प्रदेश के किसानों को यह सलाह है, ऐसी स्थिति में किसान भाई तत्काल ही सब काम को छोड़कर धान की फसल अगर जमीन पर गिर गई है तो उसे तत्काल कटाई कर मैनुअली स्टोर करें. इसे स्टोर कर लेते हैं तो फसल को काफी हद तक बचाया जा सकता है.
पानी निकालने की व्यवस्था करें
जिन खेतों में पानी यदि भर गया है तो उसे बाहर निकालने की व्यवस्था तुरंत की जाए. ऐसा करके किसान भाई काफी हद तक खराब होने वाली फसलों को बचा सकते हैं. धान छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है. जिसमें अर्ली और मध्यम किस्म की फसल है, उसको तो नुकसान हुआ ही है जो लेट किस्में उसमें भी बाली आ चुकी हैं. अभी वह परिपक्व नहीं हो पाया है ऐसे समय में पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती है. अतिरिक्त पानी की निकासी तुरंत करें. सोयाबीन की फसल को खेत से तुरंत कटाई करके घर लाते हैं तो दो दिनों तक धूप दिखाकर थ्रेसिंग के माध्यम से सोयाबीन की मिजाई करें.