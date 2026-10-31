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अर्नब साइक्लोन का असर: किसानों को IGKV के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक की सलाह, तूफान के बाद कैसे बचाएं फसल

अर्नब साइक्लोन का असर: किसानों को IGKV के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक की सलाह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: अर्नब चक्रवात के पहले ही मौसम विभाग ने किसानों के साथ ही आम लोगों को अलर्ट कर दिया था. बेमौसम बारिश से धान की खड़ी फसल के साथ ही फल फूल और सब्जियों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है. बेमौसम दो दिनों तक हुई बारिश की वजह से धान की खड़ी फसल के साथ कई फसलों को नुकसान हुआ है. ऐसे में जो बची हुई फसल साग-सब्जी और फूल हैं उनको कैसे बचाया जाए. इसे लेकर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से संवाददाता रितेश कुमार तंबोली ने की बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आंधी की तीव्रता थी अधिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि सुकमा, कोंटा और नरहरपुर ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है. रायपुर और राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र में 12 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई थी. इसमें फसल नुकसान होने का मुख्य कारण आंधी की तीव्रता का अधिक होना है. हवा की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है.