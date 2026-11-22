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यूपी में तूफान अकवान का असर; सोनभद्र-वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश, आज भी अलर्ट

यूपी में आज जानिए किन जिलों में बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश का सिलसिला एक बार फिर जारी है. पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है. जिसके चलते शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई. सुबह 8:30 बजे शाम 5:00 बजे तक 11.6 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम यूपी का (Photo Credit; IMD) इसके अलावा वाराणसी और गाजीपुर जिले में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई. बारिश होने के कारण सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी तथा उनके आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 'अकवान' का असर आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रहेगा, जिसके कारण बादलों की आवाजाही रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. सुबह के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा भी हो सकता है. इन जिलों में बारिश की संभावना: वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, संत रविदास नगर और आस पास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. मौसम यूपी का (Photo Credit; IMD) इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी: वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बाराबंकी, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.