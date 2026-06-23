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UP Rain Deficit: उत्तर प्रदेश में इस बार औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

उत्तर प्रदेश में औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या होगा असर? ( Photo Credit; ETV Bharat )

कभी फसल पकने के समय पानी की जरूरत होती है और तब बारिश नहीं होती. ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किसानों को पहले से तैयारी करनी चाहिए. रवि गोपाल ने सलाह दी कि किसान खेतों की अत्यधिक जुताई से बचें और पराली जैसे अवशेषों को खेत में बनाए रखें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे. उन्होंने कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को अपनाने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि धान की भी कई ऐसी किस्में उपलब्ध हैं, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन देती हैं. जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां मूंगफली, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की खेती बेहतर विकल्प हो सकती है.

कृषि वैज्ञानिक रवि गोपाल कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष बारिश कम होने की आशंका है. यदि ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. कहा कि प्रदेश के कई जिलों में पहले भी कम वर्षा की स्थिति देखी गई है और वर्षा का वितरण अक्सर असमान रहता है. उन्होंने बताया कि कई बार शुरुआती दौर में अच्छी बारिश होती है, लेकिन बाद में लंबा अंतराल आ जाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है.

इसी तरह मलिहाबाद के किसान निधि ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा और बारिश नहीं हुई तो वे धान की खेती नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में इंदिरा नहर है, लेकिन जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है तब नहर में पानी नहीं रहता. इससे फसलें सूखने लगती हैं. वहीं, जब पानी छोड़ा जाता है तो कई बार वह जरूरत से ज्यादा होता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है, जिससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर खराब हो जाती है. उन्होंने सरकार से किसानों के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है.

किसान राजेश कुमार ने कहा कि बारिश कम होने पर किसानों की लागत बढ़ जाती है. वर्षा आधारित सिंचाई से फसल की पैदावार बेहतर होती है, जबकि नलकूप और अन्य साधनों से सिंचाई करने पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन अपेक्षाकृत कम मिलता है. उन्होंने कहा कि अगर इस बार वर्षा कम रही तो किसानों की लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा, जिससे आर्थिक संकट गहरा सकता है.

लखनऊ के मलिहाबाद निवासी किसान अमृतलाल ने बताया कि वे धान और गेहूं की खेती करते हैं. इस बार बारिश कम होने की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से परेशान हैं. अगर वर्षा नहीं हुई तो धान की खेती करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र की जमीन ऐसी है, जहां मूंगफली, ज्वार, बाजरा या मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें भी आसानी से नहीं उगाई जा सकतीं.

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका लाभ सीमित किसानों तक ही पहुंच पाता है. अधिकांश किसान बीमा प्रीमियम नहीं भरते, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता. उत्तर प्रदेश में मध्यम और छोटे किसानों की संख्या अधिक है और अनुमानित रूप से करीब 60 प्रतिशत किसान इस योजना का लाभ नहीं लेते हैं. ऐसे में फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें कोई बीमा सुरक्षा नहीं मिलती और पूरा आर्थिक बोझ सीधे किसानों पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते प्रभावी प्रबंधन नहीं किया तो किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कम बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन (लखनऊ) के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव कहते हैं, अगर औसत से कम वर्षा होती है तो किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा. खाद, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों को पहले से ही आर्थिक रूप से परेशान कर रखा है. ऐसे में यदि मौसम वैज्ञानिकों की आशंका के अनुसार बारिश कम होती है तो धान, गन्ना, मक्का समेत अन्य फसलों की खेती किसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश में औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या होगा असर? (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की किस्मत और अर्थव्यवस्था दोनों ही काफी हद तक मानसून के बादलों पर निर्भर करती है. इस साल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा उत्तर प्रदेश में औसत से कम बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद नीति-निर्माताओं से लेकर किसानों तक के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. उत्तर प्रदेश, जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 18% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, वहां कम बारिश राज्य की जीडीपी (GDP) को प्रभावित करती है. अगर बारिश कम हुई तो न केवल खरीफ की मुख्य फसलें प्रभावित होंगी, बल्कि ग्रामीण भारत में ट्रैक्टर से लेकर रोजमर्रा के सामानों की बिक्री भी सुस्त पड़ जाएगी. आइए समझते हैं कि कम बारिश यूपी की अर्थव्यवस्था को कितनी गहरी चोट दे सकती है और इससे निपटने के लिए योगी सरकार का बैकअप प्लान क्या है. पेश है मनीष चौहान के संपादन में खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है. बुंदेलखंड जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलों की बुवाई करनी चाहिए, जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है. उन्होंने बताया कि किसान पहले धान की पौध तैयार करके खेतों में पानी भरकर रोपाई करते थे, जिसमें अधिक पानी की खपत होती थी. अब किसानों को सुपर सीडर जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सीधे धान की बुवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इससे पानी की बचत होगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा.



कृषि मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना है, वहां दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों को डीएपी और यूरिया के अत्यधिक उपयोग से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और भूमि की उत्पादक क्षमता कम हो सकती है. हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि कम वर्षा की आशंका वाले कितने जिलों को चिह्नित किया गया है और सरकार ने इसके लिए कितना फंड निर्धारित किया है, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.



बुंदेलखंड के लिए क्या है खास (Photo Credit; ETV Bharat)

हालात से निपटने के लिए क्या है योगी सरकार का प्लान

योगी सरकार का दावा है कि जहां नहरों का नेटवर्क मौजूद है वहां समयबद्ध तरीके से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि नहर विहीन क्षेत्रों में सरकारी नलकूपों और विद्युत सब्सिडी के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी. प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही अधिकांश प्रमुख नहरों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है. कई नहरों में पानी भी छोड़ा जा चुका है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार फसलों की आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर नहरों में जल प्रवाह बढ़ाया जाएगा, ताकि किसानों को वर्षा की कमी का सामना न करना पड़े.

उत्तर प्रदेश में इन नहरों और परियोजनाओं से मिलती है सिंचाई सुविधा

ऊपरी गंगा नहर - देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल ऊपरी गंगा नहर है, जो हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है. करीब 7,073 किलोमीटर लंबे इस नेटवर्क की कमांड क्षमता 8.88 लाख हेक्टेयर है, जबकि खरीफ और रबी दोनों मौसमों में लगभग 8.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 2016 में इसकी क्षमता बढ़ाकर 370 क्यूमेक कर दी गई थी, जिससे आगरा नहर, पूर्वी गंगा नहर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पेयजल आवश्यकताओं को भी सहायता मिल रही है.



मध्य गंगा नहर - बिजनौर स्थित चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज से संचालित मध्य गंगा नहर परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है. परियोजना के अंतर्गत 1,016 किलोमीटर से अधिक लंबी वितरण प्रणाली विकसित की गई है. इस परियोजना के माध्यम से गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ जैसे जिलों में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर परियोजना ने अपनी उपयोगिता साबित की थी. कम वर्षा की स्थिति में यह परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है.





सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना- यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की कृषि व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. करीब 14.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना के तहत 10.75 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पहले ही विकसित की जा चुकी है. परियोजना के पूर्ण होने पर पूर्वांचल के लाखों किसानों को वर्षा पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्ति मिलने की उम्मीद है.

औसत वर्षा का विवरण (Photo Credit; ETV Bharat)

बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार

सूखे और पलायन की मार झेलने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है. परियोजना बेतवा संगठन द्वारा अब तक 10 प्रमुख बांध और सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिनसे 90,753 हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ी है. लखेरी, सिजार, कुरार, लहचूरा, औंगासी पंप नहर और उटारी बांध जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने के साथ किसानों को खेती के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराया है. इसके अलावा 11 अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके पूरा होने पर लगभग 69 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी. वहीं, ललितपुर में पांच नई बांध परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिनसे भविष्य में 2.28 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित होने की संभावना है.





बिजली सब्सिडी और नलकूप बनेंगे सुरक्षा कवच

राज्य सरकार का मानना है कि यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो किसानों को सबसे अधिक राहत सरकारी नलकूपों और कृषि विद्युत आपूर्ति से मिलेगी. कृषि उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी और सिंचाई विभाग के हजारों नलकूपों का नेटवर्क वर्षा की कमी की भरपाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

UP की मुख्य फसलें (Photo Credit; ETV Bharat)

कम बारिश के आसार के बीच क्या कहते हैं कृषि अर्थशास्त्री

उत्तर प्रदेश में मानसून के सामान्य से 10-15 प्रतिशत कम रहने की आशंका के बीच कृषि अर्थशास्त्री डॉ. राहुल यादव ने चेतावनी दी है कि यदि वर्षा की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सीधा असर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय पर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून की स्थिति केवल खेती ही नहीं, बल्कि ग्रामीण बाजार, रोजगार और उपभोग पर भी प्रभाव डालती है.



किसानों की आय में गिरावट

कृषि अर्थशास्त्री डॉ. राहुल के अनुसार, सामान्य से 10-15 प्रतिशत कम बारिश होने पर धान, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन प्रभावित हो सकता है. वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 5 से 10 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की जा सकती है. इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ेगा और छोटे और सीमांत किसानों की प्रति व्यक्ति आय में 5 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल सकती है.

ग्रामीण GDP वृद्धि दर में भी आएगी गिरावट

कृषि उत्पादन घटने से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति कमजोर होगी. खाद-बीज, कृषि यंत्र, उपभोक्ता वस्तुओं और स्थानीय व्यापार की मांग प्रभावित हो सकती है. इसके परिणामस्वरूप राज्य की ग्रामीण जीडीपी वृद्धि दर में 0.5 से 1.5 प्रतिशत अंक तक की कमी आने की आशंका है. हालांकि यह प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वर्षा की कमी किन क्षेत्रों में अधिक रहती है और वहां सिंचाई के वैकल्पिक साधन कितने उपलब्ध हैं.

सरकार के सामने ये हैं विकल्प

डॉ. राहुल के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के सामने कई विकल्प मौजूद हैं. उनका का मानना है कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा. सरकार को एमएसपी पर खरीद बढ़ाने, किसानों को राहत देने के लिए फसलों पर बोनस देने, फसल बीमा दावों के शीघ्र भुगतान और सिंचाई सहायता जैसे कदमों पर भी विचार करना पड़ सकता है.

किस क्षेत्र में कितनी बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)



पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

डॉ. राहुल यादव के अनुसार, यदि सूखे जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो डीजल अनुदान, बीज सहायता, ब्याज में राहत और मनरेगा के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना भी आवश्यक हो सकता है. उनका कहना है कि मानसून की कमी का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इसलिए समय रहते राहत और संरक्षण उपाय लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.





"अपनी बात साझा करें"

क्या आपके क्षेत्र में भी इस बार मानसून की शुरुआत कमजोर रही है? कम बारिश की स्थिति से निपटने के लिए आप अपने खेतों में पानी बचाने के लिए कौन से पारंपरिक या आधुनिक तरीके (जैसे ड्रिप इरिगेशन या वाटर हार्वेस्टिंग) अपना रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें.





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