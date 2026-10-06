वाराणसी में अचानक बदला मौसम; तीन विमान लखनऊ डायवर्ट, मौसम सही होने पर हुई लैंडिंग
मौसम खबरा होने से वाराणसी पहुंचे विमान हवा में हीं चक्कर लगाते रहे, फिर उन्हें लखनऊ डायवर्ट किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:07 AM IST
लखनऊ/वाराणसी: सोमवार शाम को अचानक वाराणसी का मौसम खराब हो गया और तेज आंधी चलने लगी. इस वजह से वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन प्रभावित हुआ. मौसम में बदलाव की वजह से वाराणसी जाने वाली तीन फ्लाइट्स को लखनऊ डायवर्ट किया गया. हालांकि, मौसम सही होने पर फिर से विमानों को वाराणसी एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया.
चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक, इंडिगो एयरलाइन की बेंगलुरु से अपराहन 3:15 बजे रवाना होकर शाम 05:45 बजे वाराणसी पहुंचने वाली उड़ान (6E6596) मौसम खराब होने के कारण सोमवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकी.
उसे ATC ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, बल्कि लखनऊ डायवर्ट कर दिया. डायवर्ट होने के बाद इस विमान ने शाम 6:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. बाद में मौसम में सुधार होने के बाद इसे शाम 7:47 बजे वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया.
इसी तरह शाम 4:15 बजे हैदराबाद से रवाना होकर शाम 6:10 बजे वाराणसी पहुंचने वाली इंडिगो की उड़ान (6E501) को भी खराब मौसम के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया. इस विमान ने शाम 6:42 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और रात 08:06 बजे यहां से रवाना किया गया.
बेंगलुरु से अपराह्न 3:25 बजे रवाना होकर शाम 5:55 बजे वाराणसी पहुंचने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (IX1540) को भी लखनऊ लैंड कराया गया. इस विमान ने शाम 6:27 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और मौसम सही होने पर शाम 7:21 बजे वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया.
एयरपोर्ट प्रवक्ता ने बताया कि वाराणसी में मौसम खराब होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर तीन विमान डायवर्ट होकर पहुंचे. बाद में वाराणसी का मौसम सही होने पर तीनों विमान को वाराणसी भेज दिया गया.
वाराणसी में अचानक बदला मौसम: सोमवार शाम अचानक से मौसम बदलने के बाद तेज हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हुआ. हवा चलने का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा.
वाराणसी में सोमवार शाम मौसम के बदलने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान का आवागमन प्रभावित रहा. तेज हवा और खराब दृश्यता के कारण वाराणसी आने वाली उड़ानों को यहां से डायवर्ट कर दिया गया.
एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि सोमवार की शाम वाराणसी में अचानक हवा चलने और धूल भरी आंधी होने की वजह से दृश्यता कम होने के कारण यह निर्णय लिए गए. रात करीब 7:30 बजे के बाद वाराणसी में मौसम सामान्य हुआ. इसके बाद विमानों को लैंडिंग की अनुमति दी गई.
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