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वाराणसी में अचानक बदला मौसम; तीन विमान लखनऊ डायवर्ट, मौसम सही होने पर हुई लैंडिंग

वाराणसी में अचानक बदला मौसम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/वाराणसी: सोमवार शाम को अचानक वाराणसी का मौसम खराब हो गया और तेज आंधी चलने लगी. इस वजह से वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन प्रभावित हुआ. मौसम में बदलाव की वजह से वाराणसी जाने वाली तीन फ्लाइट्स को लखनऊ डायवर्ट किया गया. हालांकि, मौसम सही होने पर फिर से विमानों को वाराणसी एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया.