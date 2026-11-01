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यूपी में थमा चक्रवात अर्नब का असर, अब सर्दी और कोहरे का सितम होगा शुरू

यूपी में अब सुबह-शाम बढ़ेगा कोहरा; मौसम विभाग का नया अपडेट जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: चक्रवात अर्नब का असर अब धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रहा है. तूफान के असर के चलते पिछले 24 घंटे में यूपी के पूर्वी इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई. वहीं पश्चिमी यूपी में भी कुछ इलाकों में मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई. तेज बारिश और दिन में बादल छाए रहने के कारण कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवा चलने से ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.

वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई. तूफान का असर समाप्त होते ही अधिकतम तापमान में आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होगी.

कुछ जिलों में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat) पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में 2 दिनों तक हल्की बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान अर्नब का असर समाप्त हो रहा है. जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो गया. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो जाएगा. कोहरे में होगी वृद्धि: आगामी दिनों में सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हो सकती है. बारिश होने के कारण मौसम में नमी बरकरार है, दिन में तेज धूप निकलने से कोहरे में वृद्धि होने की संभावना है. इन जिलों में हुई भारी बारिश: पिछले 24 घंटे में यूपी के महाराजगंज में सबसे अधिक बारिश 46.29 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 39, श्रावस्ती में 28, संत कबीर नगर में 34, गोरखपुर में 39, बस्ती में 44, बहराइच में 28, बलिया में 34, बलरामपुर में 33, बाराबंकी में 25, गोंडा में 21, लखीमपुर खीरी में 22, सुल्तानपुर में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.