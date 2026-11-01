यूपी में थमा चक्रवात अर्नब का असर, अब सर्दी और कोहरे का सितम होगा शुरू
अक्टूबर में 14% अधिक हुई बारिश, आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:49 AM IST
लखनऊ: चक्रवात अर्नब का असर अब धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रहा है. तूफान के असर के चलते पिछले 24 घंटे में यूपी के पूर्वी इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई. वहीं पश्चिमी यूपी में भी कुछ इलाकों में मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई. तेज बारिश और दिन में बादल छाए रहने के कारण कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवा चलने से ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.
वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई. तूफान का असर समाप्त होते ही अधिकतम तापमान में आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होगी.
पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में 2 दिनों तक हल्की बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान अर्नब का असर समाप्त हो रहा है. जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो गया. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो जाएगा.
कोहरे में होगी वृद्धि: आगामी दिनों में सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हो सकती है. बारिश होने के कारण मौसम में नमी बरकरार है, दिन में तेज धूप निकलने से कोहरे में वृद्धि होने की संभावना है.
इन जिलों में हुई भारी बारिश: पिछले 24 घंटे में यूपी के महाराजगंज में सबसे अधिक बारिश 46.29 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 39, श्रावस्ती में 28, संत कबीर नगर में 34, गोरखपुर में 39, बस्ती में 44, बहराइच में 28, बलिया में 34, बलरामपुर में 33, बाराबंकी में 25, गोंडा में 21, लखीमपुर खीरी में 22, सुल्तानपुर में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
अक्टूबर में 14% अधिक हुई बारिश: अक्टूबर माह में अनुमानित बारिश 28 मिलीमीटर के सापेक्ष 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 14% अधिक है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश जीरो के सापेक्ष 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि 200% अधिक है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.
आगरा सबसे गर्म जिला: शनिवार को आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. सोमवार को भी पूर्वी यूपी के 1-2 जिलों में बारिश की संभावना है. उसके बाद पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो जाएगा. अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में कमी होने की संभावना है.
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