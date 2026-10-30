यूपी में 'अर्नब' का असर; 50 से अधिक जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया, जानिए कैसा रहेगा मौसम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 10:41 AM IST
लखनऊ: यूपी में अर्नब तूफान का असर देखने को मिल रहा है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान के कारण पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. एक दिन पहले गुरुवार को लखनऊ, उन्नाव, कानपुर , आजमगढ़, गाजीपुर, मेरठ, मुज़फ़्फ़र नगर, बांदा, प्रयागराज आदि जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. आज शुक्रवार को यूपी के 50 से अधिक जिलों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना
कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं आस पास के क्षेत्र इसमें शामिल हैं.
इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना
आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना है.
ओलावृष्टि वाले इलाके
मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि की आशंका है.
मेघगर्जन/वज्रपात के साथ चलेंगी तेज हवाएं
प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र में मेघगर्जन, बिजली गिरने के साथ ही 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ में मौसम
राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह बादल छाए रहे. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. शाम होते-होते अचानक मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार हवाएं चलने लगीं. इसी के साथ हल्की बारिश भी हुई. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. बादल छाए रहने, बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ सबसे गर्म
गुरुवार को लखनऊ सबसे गर्म जिला रहा. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए तूफान अर्नब के कारण उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ है. यह परिवर्तन शनिवार से कमजोर होगा और आने वाले तीन-चार दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाका में हल्की बारिश जारी रहेगी.
मेरठ: बेमौसम बारिश ने फीका किया करवाचौथ का उत्सव
मेरठ और आसपास के इलाकों में सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने शाम ढलते ही विकराल रूप ले लिया. तेज आंधी-बारिश और सर्द हवाओं के साथ हुई बरसात ने करवाचौथ का उत्साह फीका कर दिया. मौसम में बदलाव के कारण अक्टूबर में ही ठंड का अहसास हुआ.
करवाचौथ पर सुहागिनें रात को चांद निकलने और अर्घ्य देने का इंतजार कर रही थीं. लेकिन शाम होते-होते आसमान में घने काले बादलों का डेरा जमा हो गया और मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं. बारिश और बादलों के चलते आसमान में चांद पूरी तरह से ओझल हो गया. जब देर रात तक आसमान में चांद नहीं दिखा तो महिलाओं ने विधान के अनुसार पूजा-अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला.
मौसम विशेषज्ञ डॉ. यू. पी. शाही ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और चक्रवाती दबाव के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मेरठ में बादलों का दायरा बढ़ा है. अगले 24 से 48 घंटों तक क्षेत्र में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है. इस बारिश के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड और असर दिखाएगी.
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और स्मॉग से बड़ी राहत मिली है.
फर्रुखाबाद : झोंकेदार हवाओं, वज्रपात और भारी वर्षा का अलर्ट
मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 30 एवं 31 अक्टूबर को फर्रुखाबाद व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तेज झोंकेदार हवाओं, गर्जन-चमक, वज्रपात एवं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है.
जिला सूचना अधिकारी दी गई जानकारी के मुताबिक, मौसम में बदलाव के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है. इसके तहत निर्देश दिए गए हैं कि समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर सतत निगरानी रखें तथा राजस्व, पुलिस एवं अन्य संबंधित कर्मियों को सतर्क रखते हुए किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. साथ ही साथ अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में उद्घोषणा के लिए उपलब्ध लाउडस्पीकर युक्त वाहनों का उपयोग करते हुए मौसम संबंधी चेतावनी एवं जनसुरक्षा उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें.
इसी के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी कार्यवाही सुनिश्चित करें. तेज हवाओं, गर्जन-चमक एवं आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों, विद्युत खंभों, जलाशयों तथा जर्जर भवनों से दूर रहने एवं सुरक्षित पक्के भवनों में आश्रय लेने के संबंध में जागरूक किया जाए.
अपर पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी संबंधित थानों, चौकियों तथा अग्निशमन इकाइयों को सतर्क रखें. जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सकीय टीमों एवं एंबुलेंस सेवाओं को आवश्यकतानुसार तत्पर रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कृषकों पशुपालकों को संभावित प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत फसलों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सलाह उपलब्ध कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं.
जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय को मौसम संबंधी चेतावनी और सुरक्षा उपायों से अवगत कराएं.
आगरा में छाए बादल, कई जगह बूंदाबांदी
आगरा में दो दिन से मौसम बदला हुआ है. आसमान में कभी बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है. शुक्रवार सुबह से आगरा के आसमान में घने काले बादल छाए हैं. जिले में कई जगह पर बूंदाबंदी भी हो गई है. जिससे मौसम ठंडा हो गया. इसके साथ ही ठंडी हवा चल रही है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी. जिससे तापमान में गिरावट आएगी. मौसम का मिजाज बदलने से शुक्रवार को आगरा में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
यह भी पढ़ें: यूपी में चक्रवात का "अर्णव " असर,सुहाने मौसम के बीच 45 जिलों में बारिश-आंधी-तूफान की चेतावनी