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यूपी में 'अर्नब' का असर; 50 से अधिक जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में अर्नब तूफान का असर देखने को मिल रहा है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान के कारण पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. एक दिन पहले गुरुवार को लखनऊ, उन्नाव, कानपुर , आजमगढ़, गाजीपुर, मेरठ, मुज़फ़्फ़र नगर, बांदा, प्रयागराज आदि जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. आज शुक्रवार को यूपी के 50 से अधिक जिलों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

यूपी में बारिश (Video Credit; ETV Bharat) इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना

कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं आस पास के क्षेत्र इसमें शामिल हैं. इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना है. यूपी में मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat) ओलावृष्टि वाले इलाके मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि की आशंका है. मेघगर्जन/वज्रपात के साथ चलेंगी तेज हवाएं प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र में मेघगर्जन, बिजली गिरने के साथ ही 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में मौसम राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह बादल छाए रहे. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. शाम होते-होते अचानक मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार हवाएं चलने लगीं. इसी के साथ हल्की बारिश भी हुई. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. बादल छाए रहने, बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. लखनऊ सबसे गर्म गुरुवार को लखनऊ सबसे गर्म जिला रहा. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज रफ्तार हवाएं चलने के साथ कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए तूफान अर्नब के कारण उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ है. यह परिवर्तन शनिवार से कमजोर होगा और आने वाले तीन-चार दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाका में हल्की बारिश जारी रहेगी.