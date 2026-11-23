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यूपी में कम हुआ तूफान अकवान का असर, अब बढ़ेगी ठंड

यूपी में मौसम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हल्की बारिश हुई. जबकि आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही रही. इस दौरान कुछ इलाकों में मध्यम कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 48 घंटे में हल्की बूंदाबांदी व कहीं-कहीं तेज बारिश हुई. तूफान के असर से न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है. वहीं अब तूफान का असर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में न्यूनतम तापमान में फिर से तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

यूपी में मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ का मौसम