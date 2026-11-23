यूपी में कम हुआ तूफान अकवान का असर, अब बढ़ेगी ठंड
पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हल्की बारिश हुई, बाकी जिलों में मौसम शुष्क
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:10 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हल्की बारिश हुई. जबकि आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही रही. इस दौरान कुछ इलाकों में मध्यम कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान के असर के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 48 घंटे में हल्की बूंदाबांदी व कहीं-कहीं तेज बारिश हुई. तूफान के असर से न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है. वहीं अब तूफान का असर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में न्यूनतम तापमान में फिर से तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.
लखनऊ का मौसम
राजधानी में रविवार को सुबह-शाम हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान में तूफान के कारण वृद्धि हुई. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
हरदोई सबसे ठंडा
रविवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान बहराइच में 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान अकवान का असर अब उत्तर प्रदेश से धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. जिसके कारण आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और सुबह-शाम के समय कोहरे में हल्की वृद्धि होगी. अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.
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