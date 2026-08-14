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1857 की क्रांति का असर : क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को दी गई सार्वजनिक फांसी, वीर हनुमान सिंह ने लिया था बदला

रायपुर : भारत की आजादी में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है. 1857 की क्रांति का असर अंग्रेजों पर पड़ा था. 10 दिसंबर 1857 को सोनाखान के जमींदार क्रांतिवीर नारायण सिंह को जेल के सामने फांसी दी गई थी. 1856 में जो अकाल पड़ा था उस अकाल का नेतृत्व करके भूख से पीड़ित जनता को व्यापारियों के गोदाम से अनाज निकालकर वितरित किया गया था. जिसे बाद में लौटाने की बात कही थी. आईए जानते हैं आजादी के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से ज्वाला उठी थी.

वीर नारायण सिंह को दी गई थी फांसी

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि 10 दिसंबर 1857 को सोनाखान के जमींदार क्रांतिवीर नारायण सिंह को जेल के सामने फांसी दी गई थी. 1856 में जो अकाल पड़ा था उस अकाल का नेतृत्व करके भूख से पीड़ित जनता को व्यापारियों के गोदाम से अनाज निकालकर वितरित किया गया था. जिसे बाद में लौटाने की बात कही थी. अंग्रेज क्रांतिवीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के फिराक में थे. आखिरकार अंग्रेजों ने क्रांति वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पहले रायपुर जेल में उन्हें रखा गया. उसके बाद सोनाखान गए वहां से उन्हें गिरफ्तार करके फिर रायपुर लाया गया. 10 दिसंबर 1857 को क्रांति वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी.

1857 की क्रांति का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हनुमान सिंह ने बदले का लिया था संकल्प

रमेंद्र नाथ मिश्र के मुताबिक क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को जनता के सामने सेना के सामने उन्हें सार्वजनिक फांसी दी गई थी. उस समय सेना के जो लोग वहां पर उपस्थित थे. उनमें से एक हनुमान सिंह राजपूत थे जिसने अपने 17 साथियों के साथ मिलकर संकल्प लिया था कि हम इसका बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे. रायपुर में 18 जनवरी 1858 को फौजी छावनी जो कि वर्तमान में रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड में रात के समय हनुमान सिंह और उनके 17 साथियों ने विद्रोह कर दिया. हनुमान सिंह तलवार लेकर अंग्रेज अधिकारी सिडवेल के कक्ष में जाकर तलवार से उनके शरीर के दो टुकड़े कर दिए. अंग्रेजों को ललकारा इसके बाद यह क्रांति लगातार 6 घंटे तक चली थी. इसके बाद अंग्रेजों के मन में बौखलाहट थी. उन्होंने हनुमान सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन हनुमान सिंह अंग्रेजों के हाथ से निकल गए. ऐसे में उनके 17 साथी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए. इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 17 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी."

1857 क्रांति से जुड़ी स्मृतियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज भी 1857 के क्रांति से जुड़े अवशेष मौजूद

1857 की क्रांति में भी कुछ ऐसा संयोग है कि 17 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. कालांतर में रायपुर में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा जुलाई 1942 में होती है. उस समय भी 17 लोग गिरफ्तार हुए थे. जिन्हें सजा दी गई थी. बैजनाथ तालाब जो वर्तमान में मोतीबाग कहलाता है. पुराना DKS है वहां पर 1857 की क्रांति के जेल के कुछ अवशेष अभी भी विद्यमान है. इसको हम ऐतिहासिक स्मारक के रूप में नमन करते हैं. उसे समय पूरा क्षेत्र मैदानी इलाका हुआ करता था.

वीर हनुमान सिंह ने लिया था बदला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर का जयस्तंभ चौक 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आया है. सार्वजनिक चौराहे पर फांसी दी गई. उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो एक त्याग और बलिदान की अमर कहानी इस क्रांति के दरमियान दिखाई देती है. जिन 17 लोगों को फांसी दी गई थी. उनमें शिव, गोविंद, मुल्लू, देवीदीन, अब्दुल हयात, गाजी खान जैसे लोगों को फांसी दी गई थी. उनकी शहादत से जनता को प्रेरणा मिली थी. 1857 से लेकर 1947 तक जो आंदोलन चला उस आंदोलन में भी जनता को क्रांतिकारियों की शहादत से प्रेरणा मिलती रही- डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

1857 की क्रांति का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परसराम सोनी के नेतृत्व में भड़की थी क्रांति की आग

जुलाई 1942 में रायपुर में जो एक सशस्त्र कांति की चेष्टा हुई थी. उसके नेता परसराम सोनी थे, जो पिस्तौल और गोली रखे हुए थे. अपने दोस्त की मुखबिरी के कारण गिरफ्तार हुए थे. जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उनमें सुरबंधु कुंज बिहारी चौबे और देविकांत झा शामिल रहे. इन सभी लोगों को अंग्रेजों ने कारावास की सजा दी गई थी. अगस्त क्रांति के पूर्व जुलाई में भी एक सशस्त्र क्रांति का प्रयास हुआ था. ऐसे में हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1910 के भूमकाल के विद्रोह के बाद रायपुर में एक सशस्त्र कांति की चेष्टा हुई थी. इस चेष्टा में क्रांतिकारी असफल हो गए थे. अन्यथा उनकी योजना थी कि रायपुर में किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके अंग्रेजों से बदला लिया जाए.

क्रांति फैलती तो हो जाती अंग्रेजों को मुश्किल

राजकुमार कॉलेज के पास दूधाधारी मंदिर के पास अंग्रेजों से बदला लेने के लिए गोली चलाने का अभ्यास भी करते थे. एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था कि रायपुर की क्रांति का असर अगर दक्षिण में चांदा और आंध्रा की ओर पड़ जाता तो अंग्रेजों के लिए इस क्रांति को संभाल पाना बड़ा मुश्किल था. क्योंकि रायपुर क्रांति का असर बस्तर क्षेत्र में भी फैल चुका था. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगस्त क्रांति जो हुई इस अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को देश में झंकझोर दिया था. गांधी जी का एक मंत्र था करो या मरो. युवा पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था. छत्तीसगढ़ का भी भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा.