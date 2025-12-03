5 दिसंबर को मध्य प्रदेश में ठंड का डबल अटैक, कोहरे के साथ चलेगी शीतलहर, डाउन होगा तापमान
बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मध्य प्रदेश में ठंड, 5 दिसंबर को होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अटैक, आज से फिर न्यूनतम तापमान में शुरु होगी गिरावट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 12:42 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 12:47 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में ठंड का दौर जारी है. सुबह और शाम को मैदानी इलाकों में तेज ठंड पड़ रही है. वहीं, कई शहरों में सुबह के समय कोहरा भी शुरु हो गया, जिससे ठंड अधिक पड़ रही है. वहीं, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से प्रदेश में शीतलहर नहीं चलने से ठंड से थोड़ी राहत थी, लेकिन आज बुधवार रात से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरु हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है.
5 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अटैक
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर 3.1 किलोमीटर पर बना हुआ है, उससे जुड़ी ट्रफ लाइन ऊपरी हवा में 5.8 किलोमीटर तक फैली हुई है. इसका एक साइक्लोन सकुर्लेशन साउथ हिमाचल प्रदेश और आसपास 1.5 किलोमीटर पर है. जबकि एक अन्य वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश में अटैक करेगा. जिसके बाद एक बार फिर शीत लहर चलने की संभावना है.'' दिव्या ने बताया कि, ''कल एक डीप डिप्रेशन सामने आया है, जिसके प्रभाव से साउथ में बारिश हो रही है. अगले 12 घंटे में इसके लो प्रेशर में बदलने की संभावना है.''
औसत के आसपास बना हुआ है न्यूनतम तापमान
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, ''बीते 24 घंटों में वेदर सिस्टम में ज्यादा बदलाव नहीं आया है. अधिकतम तापमान की बात करें तो दतिया, खजुराहो और टीकमगढ़ में एक-एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. जबकि अन्य शहरों में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इसी प्रकार इंदौर, पचमढ़ी और रतलाम के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.
वहीं, बीते 24 घंटे में नरसिंहपुर, सीधी और उमरिया के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री गिरावट हुई है. जबकि श्योपुर, शिवपुरी और धार के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की है. वहीं बीती रात ग्वालियर में न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हुई है.
- दिसंबर में पीक पर होगी ठंड, मध्य प्रदेश में मावठा बरपाएगी कहर, चलेंगी बर्फीली हवाएं
- मध्य प्रदेश में ला नीना के कहर से गिरेगा तापमान, ठंड से होगी हालत खराब, शीतलहर का अलर्ट
- मध्य प्रदेश में ठंड तोड़ रही रिकॉर्ड, 2 दिन की राहत के बाद फिर किटकिटाएंगे दांत
बीती रात प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
पचमढ़ी - 6.7 डिग्री सेल्सियस
उमरिया - 8.2 डिग्री सेल्सियस
इंदौर - 8.4 डिग्री सेल्सियस
नौगांव - 9 डिग्री सेल्सियस
रीवा - 9 डिग्री सेल्सियस
राजगढ़ - 9 डिग्री सेल्सियस
भोपाल - 9.2 डिग्री सेल्सियस
जबलपुर - 10.6 डिग्री सेल्सियस
उज्जैन - 12 डिग्री सेल्सियस
ग्वालियर - 14.6 डिग्री सेल्सियस
मंगलवार को प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान
नर्मदापुरम - 30.7 डिग्री सेल्सियस
मंडला - 28.5 डिग्री सेल्सियस
उज्जैन - 28.4 डिग्री सेल्सियस
नरसिंहपुर - 28.4 डिग्री सेल्सियस
खरगोन - 28.2 डिग्री सेल्सियस
खंडवा - 28.1 डिग्री सेल्सियस
ग्वालियर - 28 डिग्री सेल्सियस
भोपाल - 26 डिग्री सेल्सियस
जबलपुर - 26 डिग्री सेल्सियस
इंदौर - 25.6 डिग्री सेल्सियस