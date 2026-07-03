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दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कृत्य, हिरासत में अपचारी बालक

दुर्ग में दो सगी बहनों के साथ अनैतिक कार्य का मामला सामने आया है.इस मामले में आरोपी अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया है.

IMMORAL ACT WITH TWO MINOR SISTERS
दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कृत्य (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कार्य का मामला सामने आया है. इस वारदात में जो आरोपी है वो भी नाबालिग है,जो पीड़ित बच्चियों के पड़ोस में ही रहता है.बताया जा रहा है कि आरोपी के घर बच्चियां खेलने के लिए अक्सर आया जाया करती थी.इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है.पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने पुलिस से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.ताकि इस तरह के अपराध करने वालों के मन में कानून का भय हो.

पड़ोसी ने की दरिंदगी

इस पूरे मामले में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़का मासूम बच्चियों को खेलने के बहाने अपने घर लेकर जाता था.इसके बाद वहां अनैतिक कृत्य करता था.

दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कृत्य (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इतने दिनों तक बच्चियों ने इसलिए घरवालों को नहीं बताया क्योंकि वो डरी सहमी थी. जब बच्चियों को दर्द हुआ तो उन्होंने ये बाद अपने माता पिता को बताई.इसके बाद सारा मामला उजागर हुआ.पीड़ितों के पिता ने आरोपी के खिलाफ छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कारर्वाई की जा रही है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज

पीड़ित पिता ने छावनी थाने में दोनों बच्चियों के लिए दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने दोनों बच्चियों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर पहुंची.इस दौरान बच्चियों की मनोदशा ठीक रखने के लिए पिता अपने साथ खिलौने और चॉकलेट लेकर अस्पताल आए थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी कानूनी और विधिवत कार्रवाई की जा रही है.

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