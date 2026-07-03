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दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कृत्य, हिरासत में अपचारी बालक

दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कृत्य ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

दुर्ग : दुर्ग में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ अनैतिक कार्य का मामला सामने आया है. इस वारदात में जो आरोपी है वो भी नाबालिग है,जो पीड़ित बच्चियों के पड़ोस में ही रहता है.बताया जा रहा है कि आरोपी के घर बच्चियां खेलने के लिए अक्सर आया जाया करती थी.इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है.पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने पुलिस से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.ताकि इस तरह के अपराध करने वालों के मन में कानून का भय हो.

पड़ोसी ने की दरिंदगी

इस पूरे मामले में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़का मासूम बच्चियों को खेलने के बहाने अपने घर लेकर जाता था.इसके बाद वहां अनैतिक कृत्य करता था.