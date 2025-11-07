ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बच्चे से पहले किया कुकर्म, फिर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में दस साल के बच्चे के साथ अनैतिक कृत्य किया गया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई.

Gaurela Pendra Marwahi Police
गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 7, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: 2 नवंबर 2025 को गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली थी. पुलिस इस केस की जांच खुदकुशी और हत्या के एंगल से कर रही थी. इस मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 7 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने बच्चे के साथ अनैतिक कार्य किया और उसकी हत्या कर दी.

आरोपी निकला रिश्तेदार: मरवाही के डीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि आरोपी बच्चे के बुआ का बेटा है. उसने ही बच्चे के साथ अनैतिक हरकत की है. मरवाही डीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया. फॉरेंसिक अधिकारी शांतनु राठौर की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया. उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ.

आरोपी ने 1 नवंबर को की हत्या: पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 1 नवंबर की रात शराब के नशे में उसने मृतक बालक के साथ अनैतिक कृत्य किया. उसके बाद अपराध छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसके शव को फांसी पर लटका दिया.

पुलिस ने घटनास्थल पर दोबारा फॉरेंसिक जांच के तहत सभी सबूत जुटा लिए हैं. आरोपी के मोबाइल से अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो भी पुलिस ने बरामद किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है.

सुकमा में बाइबिल पढ़ने पर नक्सलियों ने ग्रामीणों से की मारपीट, 14 परिवार भटकने को मजबूर

छत्तीसगढ़ में पिटाई से बिहार के मजदूर की मौत, पांच आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

MURDER OF CHILD IN GAURELA
GAURELA PENDRA MARWAHI
जीपीएम क्राइम न्यूज
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
IMMORAL ACT WITH CHILD IN GPM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.