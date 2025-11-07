ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बच्चे से पहले किया कुकर्म, फिर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही: 2 नवंबर 2025 को गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली थी. पुलिस इस केस की जांच खुदकुशी और हत्या के एंगल से कर रही थी. इस मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 7 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने बच्चे के साथ अनैतिक कार्य किया और उसकी हत्या कर दी.

आरोपी निकला रिश्तेदार: मरवाही के डीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि आरोपी बच्चे के बुआ का बेटा है. उसने ही बच्चे के साथ अनैतिक हरकत की है. मरवाही डीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया. फॉरेंसिक अधिकारी शांतनु राठौर की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया. उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ.