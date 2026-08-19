आस्था और परंपरा की अनूठी मिसाल, धनबाद में एक साथ सैकड़ों मां मनसा देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन
धनबाद में एक साथ सैकड़ों मां मनसा देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया.
Published : August 19, 2026 at 3:25 PM IST
धनबाद: तोपचांची प्रखंड स्थित कोरकोटा पंचायत के केवट टोला में मां मनसा की पूजा के बाद सामूहिक विसर्जन का आयोजन किया गया. गांव में स्थापित करीब सैंकड़ों मां मनसा देवी की प्रतिमाओं को श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाकर पूरे उत्साह के साथ महतो तालाब तक लेकर पहुंचे. लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी.
जयकारों के बीच निकली इस विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. खास बात यह है कि केवट समुदाय के करीब 200 परिवारों के लिए मां मनसा की पूजा वर्षों पुरानी धार्मिक और पारंपरिक आस्था का हिस्सा है.
तस्वीरें धनबाद के तोपचांची प्रखंड स्थित कोरकोटा पंचायत के केवट टोला की हैं. जहां मां मनसा की पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन किया. गांव में इस वर्ष करीब 200 घरों में मां मनसा की प्रतिमा स्थापित की गई थी. विधि-विधान और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद सभी प्रतिमाओं को एक साथ विसर्जन के लिए निकाला गया.
इस दौरान रास्तेभर मां मनसा के जयकारे गूंजते रहे. लगातार बारिश भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी. बारिश के बीच प्रतिमाओं को लेकर आगे बढ़ते लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. विसर्जन यात्रा में गांव की महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण सामूहिक रूप से यात्रा में शामिल हुए और मां मनसा के जयकारों के साथ प्रतिमाओं को तालाब तक पहुंचाया.
केवट टोला में मां मनसा की पूजा का खास धार्मिक और पारंपरिक महत्व है. गांव में करीब 200 केवट परिवार रहते हैं और समुदाय के लोगों के लिए मां मनसा कुलदेवी के रूप में पूजनीय हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, मां मनसा की विधिवत पूजा-अर्चना पूरी होने के बाद ही तालाब में मछली पकड़ने की शुरुआत करने की परंपरा है यानी पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव की सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है.
ग्रामीणों का कहना है कि मां मनसा की पूजा पीढ़ियों से चली आ रही है. हर साल इसी परंपरा के तहत श्रद्धा और विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है. सामूहिक विसर्जन के दौरान गांव के लोगों की एकजुटता भी देखने को मिली. विसर्जन के दौरान श्रद्धालु लगातार मां मनसा के जयकारे लगाते रहे. महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी ने विसर्जन यात्रा को और खास बना दिया.
मां मनसा की विदाई के दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार और पूरे गांव की सुख-शांति की कामना की. आस्था, परंपरा और सामूहिक सहभागिता से सजी यह विसर्जन यात्रा ग्रामीण संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर पेश करती नजर आई. केवट टोला में मां मनसा की प्रतिमाओं का यह सामूहिक विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही परंपरा और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है. बारिश के बीच भी जिस तरह श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हुए, उसने एक बार फिर साबित किया कि आस्था के आगे मौसम भी बेअसर है.
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