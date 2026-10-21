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पलामू में नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई, सिंदूर खेला में शामिल हुईं महिलाएं

पलामू में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन से पूर्व सिंदूर खेलतीं महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू में बुधवार को नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई. पलामू के विभिन्न इलाकों में पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई थी. विजयदशमी के बाद बुधवार को मां दुर्गा की विदाई की प्रक्रिया शुरू हुई. पलामू के बंगिय दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला हुआ और मां दुर्गा को विदाई दी गई.

दरअसल, पलामू के बंगिय दुर्गाबाड़ी का दुर्गा पूजा पूरे पलामू प्रमंडल में काफी चर्चित है. सिंदूर खेल के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं दुर्गाबाड़ी पहुंचती हैं. सिंदूर खेल में हिस्सा लेने के लिए कई महिलाएं राज्य से बाहर से पहुंची थीं. गुजरात के रहने वाली हर्षला संगम पहली बार झारखंड में दुर्गा पूजा के लिए पहुंची थीं. हर्षला ने बताया कि पहली बार वह दुर्गा पूजा मनाने के लिए झारखंड के पलामू पहुंची थीं. यहां उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और मां से सभी के लिए मंगल कामना कर रही हैं.