पलामू में नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई, सिंदूर खेला में शामिल हुईं महिलाएं
पलामू के बंगीय दुर्गाबाड़ी में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की गई. इसके पूर्व सिंदूर खेला गया. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 21, 2026 at 7:36 PM IST
पलामूः पलामू में बुधवार को नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई. पलामू के विभिन्न इलाकों में पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई थी. विजयदशमी के बाद बुधवार को मां दुर्गा की विदाई की प्रक्रिया शुरू हुई. पलामू के बंगिय दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला हुआ और मां दुर्गा को विदाई दी गई.
दरअसल, पलामू के बंगिय दुर्गाबाड़ी का दुर्गा पूजा पूरे पलामू प्रमंडल में काफी चर्चित है. सिंदूर खेल के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं दुर्गाबाड़ी पहुंचती हैं. सिंदूर खेल में हिस्सा लेने के लिए कई महिलाएं राज्य से बाहर से पहुंची थीं. गुजरात के रहने वाली हर्षला संगम पहली बार झारखंड में दुर्गा पूजा के लिए पहुंची थीं. हर्षला ने बताया कि पहली बार वह दुर्गा पूजा मनाने के लिए झारखंड के पलामू पहुंची थीं. यहां उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और मां से सभी के लिए मंगल कामना कर रही हैं.
वहीं श्रद्धालु मुनमुन चक्रवर्ती ने बताया कि नम आंखों से मां को विदाई दी गई है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मां अगले वर्ष फिर आएंगी. वहीं प्रियंका दास गुप्ता ने बताया कि सिंदूर खेल को लेकर सभी बेहद उत्साहित रहते हैं. मां से काफी कुछ मांगा है. भावुक मन से मां को विदाई दी जा रही है, लेकिन अगले वर्ष मां का इंतजार रहेगा.
दरअसल, पलामू के इलाके में 690 से भी अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए थे. बुधवार की शाम अधिकतर पूजा पंडालों में विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विसर्जन को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया गया है. तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है.
जामताड़ा में कंधे पर उठाकर मां दुर्गा को दी गई विदाई
जामताड़ा बाजार दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया. इस दौरान परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर विदाई दी. यह अनोखी परंपरा का निर्वहन बरसों से किया जा रहा है. इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इस अनोखी परंपरा के तहत काफी संख्या में श्रद्धालु ढोल-नगाड़े के साथ मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा में शामिल हुए.
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