अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन, महादेव घाट में तैयारियां पूरी, 90 नाविकों की लगाई गई ड्यूटी
रायपुर के महादेव घाट पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 11:13 AM IST
रायपुर : 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. गणेश उत्सव के 11 दिनों तक लोगों ने भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की. इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन किया जाना है. रायपुर के महादेव घाट पर स्थित विसर्जन कुंड में नगर निगम के द्वारा तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में है. विसर्जन कुंड स्थल पर नगर निगम ने बिजली व्यवस्था, साफ सफाई के साथ सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा और पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं.
90 मछुआरों की लगी ड्यूटी
गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में 90 मछुआरों की ड्यूटी लगाने के साथ ही 10 जोन के जोन कमिश्नरों की भी अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी, जो पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे. जिन अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही मछुआरों की ड्यूटी लगाई गई है. वह 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की सुबह तक के लिए लगाई गई है.नाविक लोकनाथ धीवर ने बताया कि "विसर्जन कुंड मैं तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसमें टेबल लगाने के साथ ही क्रेन की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की गई है.
अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को है लेकिन उसके पहले से ही गणपति विसर्जन शुरू हो गया है. गणपति विसर्जन के काम में 90 नाविक की ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई गई है जो गणपति विसर्जन में सहयोग करेंगे. नाविकों की ड्यूटी नगर निगम के द्वारा लगाई जाती है. विसर्जन कुंड में जो भी भक्त बड़ी या छोटी गणपति की मूर्ति लेकर आते हैं उसकी विधि विधान से टेबल में रखकर पूजा अर्चना करने के बाद उसका विसर्जन किया जाता है. गणपति विसर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुंड की साफ सफाई करने के साथ ही उसमें जो पानी भरा रहता है उसे भी पूरी तरह से खाली किया जाता है- लोकनाथ धीवर, नाविक
रायपुर निगम ने की है व्यवस्था
विसर्जन की व्यवस्था को लेकर रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि विसर्जन कुंड में जो भी आवश्यक तैयारी है. वह नगर निगम के द्वारा की जा रही है. नगर निगम ने 90 मछुआरों की ड्यूटी लगाई गई है जो तीन शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे.
जब तक गणपति का विसर्जन होगा तब तक मछुआरों की ड्यूटी लगी रहेगी. नगर निगम बड़ी गणेश प्रतिमाओं के लिए 7 क्रेन की व्यवस्था की है और इन बड़ी गणपति का विसर्जन क्रेन के माध्यम से किया जाएगा. विसर्जन कुंड के एक साइड पर 2 क्रेन और दूसरी साइड पर 3 क्रेन रखे जाएंगे इसके साथ ही 2 क्रेन स्टैंड बाय में रहेंगे. यदि कोई क्रेन खराब हो जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जाएगा - विनोद कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त
क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन
गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद कुंड में विसर्जित मूर्तियों के स्ट्रक्चर को हटाने का काम भी क्रेन के माध्यम से कराया जाएगा. विसर्जन कुंड स्थल पर किसी तरह की घटना ना हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. नगर निगम के सभी 10 जोन के जोन आयुक्त के साथ ही दूसरे कर्मचारियों की भी ड्यूटी अलग-अलग शिफ्ट में लगाई जा रही है.
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