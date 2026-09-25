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अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन, महादेव घाट में तैयारियां पूरी, 90 नाविकों की लगाई गई ड्यूटी

रायपुर : 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. गणेश उत्सव के 11 दिनों तक लोगों ने भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की. इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन किया जाना है. रायपुर के महादेव घाट पर स्थित विसर्जन कुंड में नगर निगम के द्वारा तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में है. विसर्जन कुंड स्थल पर नगर निगम ने बिजली व्यवस्था, साफ सफाई के साथ सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा और पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं.

90 मछुआरों की लगी ड्यूटी

गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में 90 मछुआरों की ड्यूटी लगाने के साथ ही 10 जोन के जोन कमिश्नरों की भी अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी, जो पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे. जिन अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही मछुआरों की ड्यूटी लगाई गई है. वह 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की सुबह तक के लिए लगाई गई है.नाविक लोकनाथ धीवर ने बताया कि "विसर्जन कुंड मैं तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसमें टेबल लगाने के साथ ही क्रेन की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की गई है.

अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन (ETV Bharat Chhattisgarh)