ETV Bharat / state

दुर्गा विसर्जन 2026 : महादेव घाट का विसर्जन कुंड तैयार, 90 नाविक की लगी ड्यूटी

महादेव घाट का विसर्जन कुंड तैयार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : दुर्गा उत्सव की शुरुआत 11 अक्टूबर से होने के बाद अब दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की बारी है. 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा पर्व के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर भी शुरू हो जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के महादेव घाट के विसर्जन कुंड पर तैयारी लगभग अंतिम चरणों में है. तीन शिफ्ट में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ही नाविकों की ड्यूटी 20 अक्टूबर की सुबह से लेकर 24 अक्टूबर की सुबह तक लगाई गई है. बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 7 क्रेन की व्यवस्था की गई है. विसर्जन कुंड स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रहेगी सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं.







विसर्जन कुंड में ही होगा विसर्जन