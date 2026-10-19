दुर्गा विसर्जन 2026 : महादेव घाट का विसर्जन कुंड तैयार, 90 नाविक की लगी ड्यूटी
रायपुर के महादेव घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 6:10 PM IST
रायपुर : दुर्गा उत्सव की शुरुआत 11 अक्टूबर से होने के बाद अब दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की बारी है. 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा पर्व के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर भी शुरू हो जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के महादेव घाट के विसर्जन कुंड पर तैयारी लगभग अंतिम चरणों में है. तीन शिफ्ट में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ही नाविकों की ड्यूटी 20 अक्टूबर की सुबह से लेकर 24 अक्टूबर की सुबह तक लगाई गई है. बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 7 क्रेन की व्यवस्था की गई है. विसर्जन कुंड स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रहेगी सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं.
विसर्जन कुंड में ही होगा विसर्जन
जोन 8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन रायपुर के महादेव घाट पर बने विसर्जन कुंड में होना है. जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में है. इसमें नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई गई है.
हर साल की तरह इस साल भी विसर्जन कुंड स्थल पर नाविक की ड्यूटी भी लगाई गई है. जिसमें 90 नाविक हैं जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे. बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए विसर्जन कुंड के पास 7 क्रेन की व्यवस्था भी की गई है. सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं. बाकी पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है- राजेश्वरी पटेल, जोन कमिश्नर
3 शिफ्ट में नाविक रहेंगे मौजूद
नाविक लोकनाथ धीवर ने बताया कि 30-30 की संख्या में नाविक 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे. 90 नाविक 20 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से लेकर 24 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान विसर्जन कुंड में रहेंगे. छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन नाविक करेंगे. इसके साथ ही बड़ी प्रतिमाओं के लिए निगम ने क्रेन की व्यवस्था की है. क्रेन की मदद से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में किया जाएगा.
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