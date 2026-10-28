कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में विकास की कोई सीमा नही: विजय किरन आनंद
हरित ऊर्जा, स्टार्टअप, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:36 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के प्रधान सचिव विजय किरन आनंद ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में विकास की कोई सीमा नहीं है. हरित ऊर्जा, स्टार्टअप, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन सकता है.
बुधवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आविष्कार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट को संबोधित करते हुए विजय किरन आनंद ने कहा, "इन सभी क्षेत्रों के लिए राज्य में नीतियां पहले से लागू हैं. यहां कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जहां से आप प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ जोड़कर अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं".
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों के बीच साझेदारी से हम मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. आप ऐसे बेहतरीन उत्पाद तैयार करेंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में मांग होगी. हम हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे. आविष्कार फाउंडेशन के माध्यम से भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं. इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की एक समर्पित टीम है, जो आपके साथ संवाद करने के लिए हमेशा तत्पर है.
एडेलवाइस पब्लिक अल्टरनेटिव्स के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आगे बढ़ना है तो फिर ऐसा नहीं होगा, इस शब्द को निकाल कर फेंकना होगा. उन्होंने कहा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं.
भारत ऊर्जावान देश है. आजकल तो 5 मिनट में ऑर्डर घर तक पहुंच जाता है. भारत को आगे बढ़ाने के लिए शिकायत करने के बजाय काम करने, नए उद्यम खड़े करने और एक लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत में एक ओर नए अवसरों, ऊर्जा और आशावाद से भरा नया भारत उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुरानी कार्यशैली और सोच से जुड़ा भारत भी मौजूद है. देश को गुड से ग्रेट की ओर ले जाने के लिए युवाओं को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और काम करने की आदत विकसित करनी होगी.
अजय शर्मा ने कहा कि भारत में अक्सर लोग व्यवस्था, कारोबार, निवेश और अवसरों की कमी को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन केवल शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलतीं. उन्होंने कमल का उदाहरण देते हुए कहा कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ को कोसता नहीं है. इसी तरह लोगों को अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उनसे आगे बढ़ने का रास्ता तलाशना चाहिए.
उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शिकायत करना बंद करें, काम शुरू करें, एक लक्ष्य तय करें और उस पर लगातार मेहनत करें. उनका कहना था कि सोचते रहने और शिकायतों में उलझे रहने के बजाय ठोस कदम उठाना जरूरी है.
अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए शर्मा ने बताया कि वह पिछले 24–25 वर्षों से सिंगापुर में रह रहे हैं और भारत को बाहर तथा भीतर, दोनों नजरियों से देखा है. उन्होंने पुराने भारत का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले गैस सिलेंडर और टेलीफोन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था, जबकि आज तकनीक और डिजिटल सेवाओं के कारण कई चीजें कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाती हैं.
उन्होंने कहा कि आज भारत में उद्यमिता और नए कारोबार के लिए अनेक अवसर हैं. ऐसे में जरूरत है कि युवा केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय नए विचारों को व्यवसाय में बदलें और देश की प्रगति में योगदान दें.
ये भी पढ़ें: दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1, फिर भी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा भरपूर दूध; जानें क्या कर रही सरकार