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कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में विकास की कोई सीमा नही: विजय किरन आनंद

कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में विकास की कोई सीमा नही ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के प्रधान सचिव विजय किरन आनंद ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में विकास की कोई सीमा नहीं है. हरित ऊर्जा, स्टार्टअप, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन सकता है.



बुधवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आविष्कार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट को संबोधित करते हुए विजय किरन आनंद ने कहा, "इन सभी क्षेत्रों के लिए राज्य में नीतियां पहले से लागू हैं. यहां कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जहां से आप प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ जोड़कर अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं".

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों के बीच साझेदारी से हम मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. आप ऐसे बेहतरीन उत्पाद तैयार करेंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में मांग होगी. हम हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे. आविष्कार फाउंडेशन के माध्यम से भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं. इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की एक समर्पित टीम है, जो आपके साथ संवाद करने के लिए हमेशा तत्पर है.



एडेलवाइस पब्लिक अल्टरनेटिव्स के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आगे बढ़ना है तो फिर ऐसा नहीं होगा, इस शब्द को निकाल कर फेंकना होगा. उन्होंने कहा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं.