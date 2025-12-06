ETV Bharat / state

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा- यूपी की पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएं हैं

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएं हैं.

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 10:10 PM IST

लखनऊ: पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश की पहल पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं नवाचारी बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में 07 से 11 दिसंबर 2025 तक होने वाली पांच दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए प्रदेश के 23 जनपदों से कुल 29 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. यह शैक्षणिक यात्रा पंचायतों में हो रहे उत्कृष्ट नवाचारों को प्रत्यक्ष रूप से देखने, समझने और उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

नये प्रयोगों के माध्यम से विकास: इस एक्सपोजर विजिट का समन्वय देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान यशदा, पुणे करेगा. यात्रा के दौरान प्रतिभागियों को महाराष्ट्र की उन चयनित ग्राम पंचायतों में ले जाया जाएगा, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, राजस्व सृजन (ओएसआर), सामाजिक उद्यमिता, बायोगैस आधारित ऊर्जा मॉडल तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे नवाचारी प्रयोगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय विकास किया गया है.

एक पंचायत की सफलता से दूसरी को मिलेगी प्रेरणा: इस एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य केवल भ्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझ विकसित करना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही योजना, नवाचार और दूरदृष्टि से पंचायतें कैसे आदर्श मॉडल बन सकती हैं.

महाराष्ट्र से लौटने के बाद सभी 29 प्रतिभागी अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों, तकनीकों और सफल मॉडलों को अपनाकर विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे. पंचायती राज विभाग का यह प्रयास प्रदेश में एक ऐसी प्रेरक श्रृंखला स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक पंचायत की सफलता दूसरी पंचायत के लिए मार्गदर्शक बनेगी.

पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएं: विभाग का मानना है कि सशक्त पंचायतें ही सशक्त प्रदेश की नींव रखती हैं. पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएं हैं. महाराष्ट्र में यह एक्सपोजर विजिट प्रतिभागियों को उन सफल ग्रामीण मॉडलों से रूबरू कराएगी, जिन्होंने अपने नवाचार और सामूहिक प्रयास से गांवों की तस्वीर बदली है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह अनुभव जनप्रतिनिधियों, युवाओं और अधिकारियों की सोच को नया दृष्टिकोण देगा और पंचायतें नवाचार आधारित विकास की ओर तेजी से अग्रसर होंगी.

विकास की एक नई यात्रा शुरू होगी: अमित कुमार सिंह (निदेशक, पंचायती राज विभाग) ने कहा कि यह एक्सपोज़र विज़िट चयनित 29 प्रतिभागियों के लिए सीख, नेतृत्व निर्माण और अनुभव का अनूठा अवसर है. इस यात्रा से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा को प्रतिभागी अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू करेंगे, जिससे प्रदेश में विकास की एक नई यात्रा का शुभारंभ होगा.

