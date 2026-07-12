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पौधारोपण महाअभियान में पूरे यूपी में जबरदस्त उत्साह, बागपत में जयंत सिन्हा और प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने लगाए पौधे

प्रकृति संरक्षण के लिए एक दिन में 35 करोड़ पौधा लगाने का है लक्ष्य

पौधारोपण महा अभियान में पूरे यूपी में उत्साह
पौधारोपण महा अभियान में पूरे यूपी में उत्साह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
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बागपत/प्रयागराज: पौधारोपण अभियान का उत्साह पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है. केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बागपत में लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. वहीं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने प्रयागराज में पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया.

जयंत सिन्हा ने बताया महाअभियान का मकसद (Video Credit: ETV Bharat)

पौधरोपण और संरक्षण की अपील: बागपत में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने बड़ौत स्थित बाबा शाहमल स्टेडियम में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस महा अभियान के तहत बागपत में 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए. दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेस वे के किनार जयंत सिन्हा ने 501 पौधा लगाया. पूरे जिले में 3353 स्थलों पर 45 प्रजातियों के पौधे लगाए गए.

जिस कार्य से लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं. वह अभियान निश्चित रूप से सफल होता है. एक पेड़ मां के नाम केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, परिवार और समाज को जोड़ने वाला जन अभियान है.- जयंत सिन्हा, केंद्रीय राज्यमंत्री

हरियाली कायम रखने का संकल्प: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने ऐतिहासिक शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की. इस महा अभियान में प्रयागराज जिले की हिस्सेदारी 82.50 लाख पौधों की है. पार्क में 'हरिशंकरी' का पौधा लगाया गया. 'हरिशंकरी' के तहत बरगद, पीपल और पाकड़ के पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, जो न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं. बल्कि प्रचुर मात्रा में जीवनदायिनी 'प्राणवायु' (ऑक्सीजन) भी प्रदान करते हैं.

प्रयागराज में पौधारोपण
प्रयागराज में पौधारोपण (Photo Credit: ETV Bharat)

'एक पेड़ मां के नाम' केवल एक सरकारी अभियान या पर्यावरण संरक्षण का जरिया नहीं है, बल्कि यह अपनी जननी (मां) के प्रति हमारे भावनात्मक जुड़ाव का भी अनूठा प्रतीक है. पौधे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और अनमोल आशीर्वाद की तरह हैं.-नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', कैबिनेट मंत्री, यूपी सरकार

'पितृ छाया' का विशेष जिक्र: मंत्री नंदी ने 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ' का संदेश देते हुए यमुनापार के बसवार क्षेत्र का भी विशेष जिक्र किया. जहां भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई, सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा 'पितृ छाया' नाम से एक विशाल और सुंदर वन क्षेत्र (पौधरोपण) विकसित किया गया है.

जिले में इस पौधारोपण को एक व्यापक 'जन आंदोलन' का रूप दिया जा चुका है. जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी पूरी निष्ठा से लक्ष्य हासिल करने में जुटे हुए हैं.- मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, प्रयागराज

'एक पेड़ मां के नाम' महा अभियान उत्तर प्रदेश को एक नए हरित युग की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता के इस त्रिवेणी संगम ने यह साबित कर दिया है कि, पर्यावरण की रक्षा के प्रति समाज का हर वर्ग सजग है.

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Last Updated : July 12, 2026 at 2:25 PM IST

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