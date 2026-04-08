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गाज़ीपुर लैंडफिल संकट: MCD ने शुरू की नई पहल, अब नए कूड़े का होगा तत्काल निस्तारण

एमसीडी की यह पहल न केवल गाज़ीपुर लैंडफिल के बोझ को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को घटाने में मददगार साबित होगी.

गाज़ीपुर लैंडफिल
गाज़ीपुर लैंडफिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 7:58 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते कूड़े के संकट और गाज़ीपुर लैंडफिल पर लगातार जमा हो रहे अपशिष्ट के समाधान के लिए दिल्ली नगर निगम ने नई पहल शुरू कर दी है. निगम अब ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें गाज़ीपुर साइट पर आने वाले नए कूड़े का तत्काल निस्तारण किया जा सके. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, जिससे आधुनिक तकनीक के जरिए कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हो सके.

निगम के प्रस्ताव के अनुसार गाज़ीपुर लैंडफिल पर वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2200 से 2400 टन कूड़ा डंप किया जा रहा है. यह लैंडफिल वर्ष 1984 से संचालित है और 2022 तक इसकी ऊंचाई करीब 65 मीटर तक पहुंच चुकी थी. पहले से मौजूद लाखों मीट्रिक टन पुराने कूड़े के निस्तारण के साथ-साथ अब नए कूड़े के प्रबंधन की चुनौती भी सामने है.

संदीप कपूर, अध्यक्ष, पर्यावरण प्रबंधन समिति, MCD (ETV Bharat)

कूड़े के निस्तारण केलिए एमसीडी की नई पहल: इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत गाज़ीपुर में वेस्ट प्रोसेसिंग की नई सुविधा विकसित की जाएगी, जिसकी क्षमता कम से कम 800 टीपीडी (टन प्रति दिन) होगी. इस परियोजना के तहत आने वाले कूड़े को सीधे प्रोसेस किया जाएगा, जिससे लैंडफिल पर उसका ढेर न लगे.

गाज़ीपुर लैंडफिल से शुरू होगी व्यवस्था: निगम का मानना है कि जब तक कूड़े से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र पूरी तरह शुरू नहीं हो जाता, तब तक नए कचरे को रोकना या कम करना जरूरी है. इसलिए यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि रोजाना आने वाले कूड़े का उसी दिन वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो, जिससे लैंडफिल के विस्तार पर रोक लग सके. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और इसे डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर विकसित किया जाएगा. परियोजना की अवधि करीब 5 वर्षों की होगी, जिसमें शुरुआती समय में निर्माण और उसके बाद संचालन शामिल रहेगा.

दिल्ली नगर निगम के पर्यावरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर का कहना है कि यह पहल न केवल गाज़ीपुर लैंडफिल के बोझ को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को भी घटाने में मददगार साबित होगी. आने वाले समय में इसी मॉडल को अन्य लैंडफिल साइट्स पर भी लागू करने की योजना है, ताकि राजधानी को कूड़ा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.

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