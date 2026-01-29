ETV Bharat / state

IMD ने डराया! अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश में प्रचंड ठंड, हड्डियां जमा देंगी सर्द हवाएं

मध्य प्रदेश के 40 इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड, दिन और रात के तापमान में गिरावट, पचमढ़ी से ठंडा रहा मंदसौर.

MP WEATHER REPORT
मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे से तेज ठंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 2:29 PM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटों के दौरान हुई बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है. प्रदेश के 40 से भी अधिक जिलों में मौसम के अचानक बदले मिजाज का असर देखने को मिला. इस दौरान दिन और रात के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. बीती बुधवार रात मंदसौर में प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी कम तापमान दर्ज हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों तक ठंड का असर और बढ़ सकता है.

मंदसौर में 4.6 डिग्री पर पहुंचा पारा
बीती रात प्रदेश में सबसे अधिक ठंड मंदसौर में दर्ज की गई. यहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बुधवार को प्रदेश में दिन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान खंडवा में 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा. गुरुवार सुबह ग्वालियर में वेरी डेंस फॉग दर्ज किया गया. यहां विजिबिलिटी 100 मीटर तक सिमट गई. दतिया में विजिबिलिटी 500 मीटर रही. इसी तरह रीवा, उज्जैन, खरगोन, इंदौर, नर्मदापुरम, राजगढ़ और सतना में विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर के बीच दर्ज की गई.

MP Cold Wave Warning
बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुईं बर्बाद (ETV Bharat)

दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट
प्रदेश के कई जिलों में बीते 48 घंटों के दौरान हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. भोपाल, इंदौर, दमोह, खजुराहो, नौगांव, सागर, सतना, टीकमगढ़ और उमरिया में 24 घंटे के भीतर दिन के तापमान में साढ़े 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है. इसी तरह भोपाल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, श्योपुर, दमोह, सागर और सतना में रात के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में ठंड का असर और बढ़ सकता है.

19 जिलों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ बारिश
अलग-अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवाएं चलीं और वर्षा हुई. इस दौरान प्रदेश के 19 जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई. बारिश और ओलों के कारण खेतों में खड़ी गेंहू, चना, सरसों और तुअर समेत अन्य फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है. मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इन जिलों में हुई ओलावृष्टि
भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर, खरगोन, सीहोर, रायसेन, मंदसौर, बुरहानपुर, देवास, विदिशा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, मैहर और उमरिया जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई.

गुरुवार को इन संभागों में बारिश के आसार
मौसम विज्ञानियों के अनुसार, गुरुवार को जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में वर्षा होने की संभावना है. वहीं, प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोहरा छाने के आसार हैं. रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण ठंड का असर बढ़ गया है. मौसम विशेषज्ञ दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''30 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा.''

Last Updated : January 29, 2026 at 2:34 PM IST

TAGGED:

MANDSAUR COLDEST PLACE
NIGHT TEMPERATURE DROPS MP
MP COLD WAVE WARNING
IMD WEATHER FORECAST MP
MP WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.