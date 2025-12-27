यूपी में लखनऊ-कानपुर समेत 8 जिलों में भीषण कोहरा, 15 जिलों में आज कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, इटावा सबसे ठंडा
मौसम विज्ञान विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर.
लखनऊ: यूपी में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है. घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी के लगभग सभी व पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में घना कोहरा दर्ज किया गया है. लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के 8 जिलों में सबसे ज्यादा कोहरे का असर दिखा है. यहां दृश्यता शून्य दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे में इटावा सबसे ठंडा जिला रहा. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है. आज 15 जिलों में सर्दी में इजाफा हो सकता है.
कोहरे का इन जिलों में कहर: शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा. इसकी वजह से न्यूनतम विजिबिलिटी शून्य तथा 12 से अधिक जिलों में न्यूनतम विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई. प्रदेश के श्रावस्ती, बरेली, कुशीनगर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में दृश्यता शून्य रही. इसके अलावा फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, अलीगढ़, इटावा, मेरठ में विजिबिलिटी 20 मीटर दर्ज की गई.
आज इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास.
इन जिलों में सामान्य कोहरे की संभावना: प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, बाघपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, सम्भल, बदायूं एवं आसपास.
इन जिलों में आज सर्दी बढ़ सकती है: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर एवं आसपास.
मौसम विभाग का अनुमान: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंडक में और वृद्धि होगी.
