बारिश के इंतजार के बीच IMD का अपडेट, कल से फिर चलेगा बारिश का दौर, 10 जिलों में येलो अलर्ट
कमजोर मानसून के बीच राजस्थान में 19 अगस्त से बारिश का दौर होने की संभावना है.
Published : August 18, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में फिलहाल कमी बनी हुई है, लेकिन 19 अगस्त से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को राज्य के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 20 और 21 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. खास तौर पर भरतपुर और कोटा संभाग में इस दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है.
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश प्रतापगढ़ के अरनोद में 21.0 मिलीमीटर दर्ज हुई. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन कमजोर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, उत्तर-पूर्वी भागों में 20-23 अगस्त के दौरान हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। pic.twitter.com/6xtQ5GvSJw
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20 से 23 अगस्त तक इन संभागों में बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. 20 से 23 अगस्त के दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अन्य हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रहने वाली है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
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उत्तर की ओर खिसकी मानसून ट्रफ लाइन: मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है. इसके अगले 24 घंटे में उत्तर-पश्चिम दिशा में गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर बढ़ने की संभावना है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन फिलहाल सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है और फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, पटना तथा अवदाब क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इसी वजह से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां कम रहने का अनुमान है. हालांकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
राजस्थान मौसम अपडेट 18/08/2026— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 18, 2026
पिछले 24 घंटे में राज्य के दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तोड़गढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर, उदयपुर, सिरोही जिलों में कही कही पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा: अरनोद (प्रतापगढ़): 21.0 mm pic.twitter.com/suHEsUFOzG
राजस्थान में अब तक सामान्य से करीब 9 फीसदी कम बारिश: राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक बारिश सामान्य से पीछे चल रही है. 1 जून से 17 अगस्त तक प्रदेश में कुल 277.54 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 305.6 मिलीमीटर मानी जाती है. इस लिहाज से प्रदेश में अब तक सामान्य की करीब 90 फीसदी बारिश हुई है. दो दिन पहले तक प्रदेश में बारिश का औसत सामान्य के करीब 96 फीसदी तक पहुंच गया था, लेकिन शनिवार और रविवार को बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण एक बार फिर कमी बढ़ गई.
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पूरे मानसून सीजन के दौरान राजस्थान में सामान्य बारिश का औसत 424.71 मिलीमीटर है. इस लिहाज से प्रदेश अभी भी सीजन की सामान्य बारिश से करीब 35 फीसदी पीछे है. मानसून की विदाई में अब करीब एक माह का समय ही बचा है, ऐसे में आने वाले दिनों की बारिश राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
मानसून का आखिरी एक महीना महत्वपूर्ण: देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. आमतौर पर मानसून 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से लौटना शुरू करता है और अक्टूबर के मध्य तक देश से पूरी तरह विदा हो जाता है. इस बार मानसून सीजन के करीब ढाई महीने के दौरान देश के ज्यादातर राज्यों में सामान्य या कुछ स्थानों पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हुई है. हालांकि देश के 14 राज्यों में अभी भी बारिश की अत्यधिक कमी बनी हुई है. ऐसे में मानसून सीजन के अंतिम चरण में होने वाली बारिश पर किसानों और मौसम विशेषज्ञों की नजर है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला करीब एक महीना बारिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. यदि इस अवधि में भी बारिश कमजोर रही तो जलस्रोतों, खरीफ फसलों और आगामी रबी सीजन पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगस्त और सितंबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने का अनुमान जताया है.
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बीकानेर संभाग में बारिश का इंतजार, फसलें सूखने की कगार पर: एक ओर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है, तो दूसरी ओर बीकानेर संभाग के कई इलाकों में किसान बारिश और सिंचाई पानी की कमी से परेशान हैं. खाजूवाला, रावला, दंतौर, छतरगढ़ और पूगल क्षेत्र में फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं. इन इलाकों में मूंग, ग्वार और नरमे की फसल पर सूखे की बड़ी मार पड़ रही है. किसानों का कहना है कि खेतों में नमी खत्म होने से फसलें मुरझाने लगी हैं. किसानों का आरोप है कि राजस्थान कैनाल में पानी उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें साप्ताहिक सिंचाई पानी नहीं मिल पाया. इसके चलते खेतों में नमी बरकरार नहीं रह सकी और फसलों को नुकसान होने लगा.
किसानों ने की नहर पानी और फसल खराबे के सर्वे की मांग: बीकानेर संभाग के प्रभावित क्षेत्रों में किसानों में सिंचाई पानी को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. किसानों की मांग है कि राजस्थान कैनाल से तत्काल नियमित सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि खेतों में बची फसलों को बचाया जा सके. इसके साथ ही किसानों ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे का सर्वे करवाकर उचित राहत देने की मांग की है. किसानों का कहना है कि यदि समय रहते पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो मूंग, ग्वार और नरमे की फसल को भारी नुकसान हो सकता है.