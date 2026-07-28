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कमजोर मानसून का मतलब खतरा टलना नहीं, जानिए कब और कैसे बरसती है आफत वाली बारिश? IMD ने समझाया पूरा गणित

शिमला: इस बार भले ही हिमाचल पर मानसून ने मेहरबानी कम दिखाए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पहाड़ों पर आफत नहीं टूटेगी. मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जरूर जताया है, लेकिन यही वह तथ्य है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ बैठते हैं. हकीकत यह है कि पूरे सीजन में कुल बारिश कम होने के बावजूद कुछ घंटों या एक-दो दिनों में इतनी तेज बारिश हो सकती है कि नदियां उफान पर आ जाएं, पहाड़ दरकने लगें, सड़कें बह जाएं और जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर जाए. यानी कमजोर मानसून और भारी या अत्यधिक भारी बारिश, दोनों अलग-अलग बातें हैं और एक का दूसरे से सीधा संबंध नहीं होता.

आखिर भारत मौसम विज्ञान विभाग किस आधार पर किसी बारिश को भारी, बहुत भारी या अत्यधिक भारी घोषित करता है? किन परिस्थितियों में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए जाते हैं? और क्यों पूरे प्रदेश में कम बारिश के बावजूद किसी एक जिले में बादल फटने जैसी स्थिति बन जाती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार से विशेष बातचीत की. उन्होंने बारिश की हर श्रेणी, अलर्ट सिस्टम और मानसून के पूरे गणित को आसान भाषा में समझाया, ताकि लोग मौसम के पूर्वानुमान को सही मायने में समझ सकें और समय रहते सतर्क रह सकें.

मानसून वैज्ञानिक से ETV भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

ऐसे जारी होता है अलर्ट?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार का कहना है, "हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश की डिफरेंट केटेगिरी है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर 2.5 मिलीमीटर से 15.5 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की जाती है तो उसे हल्की की बारिश कहते हैं. इसी तरह से किसी स्थान पर 15.6 मिलीमीटर से 64.6 मिलीमीटर रेंज तक की बारिश को मध्यम स्तर और अगर 24 घंटे के दौरान यही बारिश 64.5 से लेकर 115.5 मिलीमीटर दर्ज की जाए तो उसे हम भारी बारिश कहते. इसी तरह से 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक की बारिश को भारी से भारी और वहीं, अगर किसी एक स्थान पर 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे हम अत्यधिक भारी बारिश कहते हैं".

शोभित कटियार ने कहा कि जहां तक किसी क्षेत्र में हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान की बात है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग विभिन्न प्रकार के टूल एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है. जिसमें मुख्य रूप से सैटेलाइट रेनफॉल ऐस्टीमेशन, रडार रेनफॉल ऐस्टीमेशन उपकरण के साथ ही देश और प्रदेश में पूरा नेटवर्क लगा होता है. उससे भी हम किसी क्षेत्र में होने वाली बारिश का अनुमान लगाते हैं. इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रोडक्शन कई तरह के मॉडल होते हैं. उसके आधार पर भी हम हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाते हैं. इसके साथ ही किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, उसके आधार पर अन्य चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के येलो,ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करते हैं.

इतने दिन पहले जारी होता है पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार ने कहा, 'नॉर्मली प्रदेश के स्तर पर देखें तो 10 दिन पहले अनुमान हो जाता है कि पूरे प्रदेश में लगभग कौन से एरिया में कितनी बारिश होने वाली है. वहीं, लगभग 5 से 7 दिन पहले हम किसी भी जिले के लिए अनुमान लगा पाते हैं कि बारिश का अनुमान लगा पाते हैं कि कौन से जिले में मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश होगी. उसी के साथ हम ब्लॉक स्तर पर दो या तीन दिन पहले बारिश का अच्छा अनुमान लगा पाते हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ यह भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि पूर्वानुमान जितने लंबे समय के लिए करते हैं. उसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है. इसी तरह से जितना कम समय का पूर्वानुमान होता है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही बेटर होती है.