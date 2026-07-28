कमजोर मानसून का मतलब खतरा टलना नहीं, जानिए कब और कैसे बरसती है आफत वाली बारिश? IMD ने समझाया पूरा गणित
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार ने बताया कमजोर मानसून का मतलब और बारिश को लेकर कैसे जारी होता है अलर्ट? रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: इस बार भले ही हिमाचल पर मानसून ने मेहरबानी कम दिखाए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पहाड़ों पर आफत नहीं टूटेगी. मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जरूर जताया है, लेकिन यही वह तथ्य है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ बैठते हैं. हकीकत यह है कि पूरे सीजन में कुल बारिश कम होने के बावजूद कुछ घंटों या एक-दो दिनों में इतनी तेज बारिश हो सकती है कि नदियां उफान पर आ जाएं, पहाड़ दरकने लगें, सड़कें बह जाएं और जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर जाए. यानी कमजोर मानसून और भारी या अत्यधिक भारी बारिश, दोनों अलग-अलग बातें हैं और एक का दूसरे से सीधा संबंध नहीं होता.
आखिर भारत मौसम विज्ञान विभाग किस आधार पर किसी बारिश को भारी, बहुत भारी या अत्यधिक भारी घोषित करता है? किन परिस्थितियों में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए जाते हैं? और क्यों पूरे प्रदेश में कम बारिश के बावजूद किसी एक जिले में बादल फटने जैसी स्थिति बन जाती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार से विशेष बातचीत की. उन्होंने बारिश की हर श्रेणी, अलर्ट सिस्टम और मानसून के पूरे गणित को आसान भाषा में समझाया, ताकि लोग मौसम के पूर्वानुमान को सही मायने में समझ सकें और समय रहते सतर्क रह सकें.
ऐसे जारी होता है अलर्ट?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार का कहना है, "हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश की डिफरेंट केटेगिरी है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर 2.5 मिलीमीटर से 15.5 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की जाती है तो उसे हल्की की बारिश कहते हैं. इसी तरह से किसी स्थान पर 15.6 मिलीमीटर से 64.6 मिलीमीटर रेंज तक की बारिश को मध्यम स्तर और अगर 24 घंटे के दौरान यही बारिश 64.5 से लेकर 115.5 मिलीमीटर दर्ज की जाए तो उसे हम भारी बारिश कहते. इसी तरह से 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक की बारिश को भारी से भारी और वहीं, अगर किसी एक स्थान पर 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे हम अत्यधिक भारी बारिश कहते हैं".
शोभित कटियार ने कहा कि जहां तक किसी क्षेत्र में हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान की बात है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग विभिन्न प्रकार के टूल एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है. जिसमें मुख्य रूप से सैटेलाइट रेनफॉल ऐस्टीमेशन, रडार रेनफॉल ऐस्टीमेशन उपकरण के साथ ही देश और प्रदेश में पूरा नेटवर्क लगा होता है. उससे भी हम किसी क्षेत्र में होने वाली बारिश का अनुमान लगाते हैं. इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रोडक्शन कई तरह के मॉडल होते हैं. उसके आधार पर भी हम हल्की, मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाते हैं. इसके साथ ही किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, उसके आधार पर अन्य चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के येलो,ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करते हैं.
इतने दिन पहले जारी होता है पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार ने कहा, 'नॉर्मली प्रदेश के स्तर पर देखें तो 10 दिन पहले अनुमान हो जाता है कि पूरे प्रदेश में लगभग कौन से एरिया में कितनी बारिश होने वाली है. वहीं, लगभग 5 से 7 दिन पहले हम किसी भी जिले के लिए अनुमान लगा पाते हैं कि बारिश का अनुमान लगा पाते हैं कि कौन से जिले में मध्यम, भारी और अत्यधिक भारी बारिश होगी. उसी के साथ हम ब्लॉक स्तर पर दो या तीन दिन पहले बारिश का अच्छा अनुमान लगा पाते हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ यह भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि पूर्वानुमान जितने लंबे समय के लिए करते हैं. उसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है. इसी तरह से जितना कम समय का पूर्वानुमान होता है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही बेटर होती है.
जारी रहेगा भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के साइंटिस्ट शोभित कटियार का कहना है कि आईएमडी का पूर्वानुमान है कि हिमाचल में इस बार सभी जिलों में कम बारिश होगी. इसका यह मतलब नहीं है कि हिमाचल में मानसून कमजोर रहेगा तो भारी या अत्यधिक भारी बारिश नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि कमजोर मानसून के बावजूद भारी और अत्यधिक भारी बारिश के दौर लगातार आते रहेंगे. यह जो मानसून वीक रहेगा या मानसून पीरियड में बारिश कम होगी, यह हमारे मानसून के चार महीने का एवरेज रेनफॉल है. भारी और अत्यधिक भारी बारिश का दौर हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा.
हालांकि, पुराने आंकड़े बताते हैं कि जब मानसून कमजोर रहा है, उन सालों में भारी या अत्यधिक भारी बारिश की घटनाएं थोड़ी कम देखी गई हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जिन सालों में मानसून ज्यादा एक्टिव रहा है, उन सालों में भारी और अत्यधिक भारी बारिश की घटनाएं ज्यादा हुई हैं. उसी आधार पर हम इस बार की बात करें तो मानसून जरूर कमजोर रहेगा, लेकिन पुराने आंकड़े के आधार पर इतना कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हैवी और वेरी हेवी रेनफॉल इवेंट्स थोड़े जरूर हो सकते हैं. लेकिन घटनाएं जरूर देखने को मिलेगी.
किस महीने सामान्य बारिश का कितना आंकड़ा
हिमाचल जून से सितंबर तक का मानसून सीजन प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सालभर की अधिकांश वर्षा इसी अवधि में दर्ज होती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जून से सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन के दौरान सामान्य वर्षा का औसत आंकड़ा 734.4 मिलीमीटर निर्धारित है. इस पूरे सीजन में जून में सामान्य वर्षा 101.1 मिलीमीटर रहती है, जबकि जुलाई सबसे अधिक बारिश वाले महीनों में शामिल है, जहां सामान्य वर्षा का आंकड़ा 256 मिलीमीटर है. अगस्त में भी बारिश का सिलसिला लगभग इसी स्तर पर बना रहता है और सामान्य वर्षा 256.8 मिलीमीटर दर्ज की जाती है. इसके बाद सितंबर में मानसून की विदाई के साथ सामान्य वर्षा घटकर 120.5 मिलीमीटर रह जाती है. यही चार महीने प्रदेश के जल भंडार, खरीफ फसलों की स्थिति और भूजल स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं.
मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश?
हिमाचल में मानसून बारिश का रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बारिश के आंकड़ों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. वर्ष 2016 में 623.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18.3 फीसदी कम रही. वर्ष, 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम थी. वर्ष 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 21.4 फीसदी ज्यादा रही. वर्ष 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम थी. वर्ष 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 25.7 फीसदी कम रही.
वर्ष 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 9 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. इसी तरह से वर्ष 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 2.5 फीसदी कम थी. वर्ष 2023 में 886 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 21 फीसदी अधिक दर्ज की गई. वर्ष 2024 में 600.9 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 18 फीसदी कम रही. वहीं वर्ष 2025 में 1022 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 39 फीसदी ज्यादा थी.
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