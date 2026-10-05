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यूपी के इन 10 जिलों में आंधी-पानी और बिजली गिरने का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी बादल डेरा जमाए बैठे हैं. सोमवार को यूपी के कुछ जिलों में मेघा बरस सकते हैं. पिछले 3-4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. मौसम ड्राई रहने और आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि हुई है. पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते मौसम में अभी नमी बरकरार है जिस कारण दिन में उमस में ज्यादा है.

इन जिलों में रेन अलर्ट (Photo Credit; IMD) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बारिश होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की भी संभावना है.



इन जिलों में हो सकती है बारिश: लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.