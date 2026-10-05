यूपी के इन 10 जिलों में आंधी-पानी और बिजली गिरने का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ,सोमवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी बादल डेरा जमाए बैठे हैं. सोमवार को यूपी के कुछ जिलों में मेघा बरस सकते हैं. पिछले 3-4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. मौसम ड्राई रहने और आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि हुई है. पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते मौसम में अभी नमी बरकरार है जिस कारण दिन में उमस में ज्यादा है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बारिश होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की भी संभावना है.
इन जिलों में हो सकती है बारिश: लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले सोमवार को 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: रविवार को प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान इटावा जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे. ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश होने और बादलों की आवाजाही होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है.
ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में मानसून का इस साल का लेखा-जोखा; जानिए कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड