दिल्ली-NCR में IMD का येलो अलर्ट जारी: हल्की बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की चेतावनी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : May 2, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग के अनुसार, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और करीब 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. यह बदलाव पश्चिचमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देखा जा रहा है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है.
गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना
आने वाले दिनों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. दिल्ली एनसीआर के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली एनसीआर को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग द्वारा गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और रविवार की सुबह में हल्की बारिश होने की संभावना है, जो सोमवार तक जारी रहने की संभावना है. यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी है जो कि उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है.
भीषण गर्मी से राहत मिलेगी
IMD के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है. हालांकि अप्रैल के अंत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. आने वाले दिनों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट होने की संभावना है. येलो अलर्ट का मतलब है सतर्क रहना. मौसम में होने वाला परिवर्तन सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है लेकिन किसी प्रकार के गंभीर नुकसान की कोई संभावना नहीं होती है. अगर आप आगामी दिनों में आसपास कहीं आने-जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. कहीं आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय रखें क्योंकि कई बार मौसम खराब होने के चलते जाम की समस्या उत्पन्न होती है.ऐसे में लोगों को यात्रा और दैनिक गतिविधियों के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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