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दिल्ली-NCR में IMD का येलो अलर्ट जारी: हल्की बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की चेतावनी

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. येलो अलर्ट का मतलब है क‍ि मौसम सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग के अनुसार, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और करीब 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. यह बदलाव पश्चिचमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देखा जा रहा है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है.

गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना

आने वाले दिनों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. दिल्ली एनसीआर के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली एनसीआर को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग द्वारा गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और रविवार की सुबह में हल्की बारिश होने की संभावना है, जो सोमवार तक जारी रहने की संभावना है. यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी है जो कि उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है.