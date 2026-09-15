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दिल्ली-NCR में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मंगलवार को हल्की बारिश के आसार हैं.

बारिश में छाते खुद को बचाती महिलाएं
बारिश में छाते खुद को बचाती महिलाएं (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 7:19 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हालांकि बीते दिन दिल्ली में बारिश का अनुमान लगाया गया था लेकिन बारिश नहीं हुई. दिल्ली एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद में जरूर हल्की बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी बारिश होने का अंदेशा जताया है। इस दौरान सुबह से आसमान में बादल छाए रहेंगे.

IMD के अनुसार कल आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही और तेज धूप के बीच सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 87 से 62 रहा.

आज के मौसम का हाल

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मंगलवार को हल्की बारिश के आसार हैं. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके बाद अगले दिन बुधवार को भी कमोबेश इसी प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 98 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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