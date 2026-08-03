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बिहार में मानसून का कहर, 24 जिलों में अलर्ट जारी..पटना में सुबह हो रही जोरदार बारिश

बारिश में सुरक्षा बलों की बढ़ी परेशानी: पटना के बोरिंग रोड, डाकबंगला, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अशोक राजपथ, बेली रोड और आसपास के इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई. कई जगहों पर जलनिकासी की रफ्तार धीमी होने से सड़कों पर पानी जमा होने लगा. बारिश के बीच दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इधर एएन कॉलेज में बांकीपुर उपचुनाव के मतगणना का कार्य चल रहा है और सुरक्षा बलों को बारिश में काफी परेशानी हो रही है.

पटना में झमाझम बारिश: राजधानी पटना में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही रुक-रुककर शहर में झमाझम बारिश का दौर जारी है. तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने लगा है और कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. हालांकि लगातार पड़ रही बारिश ने पिछले कई दिनों से बनी उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है.

24 जिलों में अलर्ट जारी: अलर्ट वाले जिलों में किशनगंज, कटिहार, जमुई, भागलपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है. खास तौर पर गोपालगंज और सिवान में भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है.

पटना: बिहार के कई जिलों में सोमवार सुबह झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

बिहार में जारी रहेगा मानसून का असर: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राजधानी समेत राज्य के दक्षिण एवं मध्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. विभाग ने पटना सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है. साथ ही वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

ठनका से रहे सावधान: मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. उनका कहना है कि गरज-चमक के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचें. आवश्यकता नहीं होने पर घरों के भीतर ही रहें और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें. रविवार को बांका में वज्रपात से पिता पुत्र समेत चार 6 लोगों की मौत हो गयी थी. जमुई और कटिहार में एक-एक की मौत हो गयी.

"5 से 6 अगस्त तक राज्य में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है. बारिश, हवा और बिजली के खतरे को देखते हुए लोगों से खुले क्षेत्रों में न जाने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील है. प्रशासन भी स्थिति पर नजर रखे हुए है."-आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक

बारिश से धान की रोपाई में राहत: बारिश का असर खेती-किसानी पर भी सकारात्मक माना जा रहा है. धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में यह बारिश फायदेमंद साबित होगी और खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से किसानों को राहत मिलेगी. वहीं शहर में लगातार बारिश जारी रहने पर जलजमाव और ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है. नगर निगम की टीमें जलनिकासी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं.

24 घंटे तक कैसा रहेगी मौसम का हाल: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे तक पटना और आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में राजधानीवासियों को फिलहाल उमस से राहत मिलेगी, लेकिन बारिश और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा.

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