ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में बारिश के बाद खुशगवार हुआ मौसम; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, पढ़ें ताजा Weather Report

नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार रात बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसका असर शुक्रवार सुबह भी देखा गया. शुक्रवार सुबह दिल्ली का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है.

इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 34-36 और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं.

वहीं प्रदूषण पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 98 दर्ज किया गया. उधर एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 113, गाजियाबाद में 105, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में एक्यूआई 117 दर्ज किया गया. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में 137, बुराड़ी में 93, चांदनी चौक में 99, डीटीयू में 86, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 102, इहबास दिलशाद गार्डन में 75, एनएसआईटी द्वारका में 93, नरेला में 104, पूसा में 90, रोहिणी में 125, सिरीफोर्ट में 98 और वजीरपुर में एक्यूआई 128 दर्ज किया गया.