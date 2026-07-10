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दिल्ली में आज फिर बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, पढ़ें ताजा Weather Report

मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में मध्यम बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावन जताई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में आज फिर बारिश के आसार
दिल्ली में आज फिर बारिश के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 7:31 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश का असर शुक्रवार को भी देखा गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. साथ ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने व कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं दोपहर के समय तूफान आने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. हालांकि, शनिवार (11 जुलाई) को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और ये 35-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना जताई गई. उधर वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) की बात करें तो बारिश के कारण इसमें काफी सुधार देखा गया.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 अंक पर बना हुआ है. उधर दिल्ली के आनंद विहार में सुबह सात बजे एक्यूआई 71, आया नगर में 35, चांदनी चौक में 61, डीटीयू में 30, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 35, आईआईटी दिल्ली क्षेत्र में 44 दर्ज किया गया. इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 57, मुंडका में 84, नरेला में 63, एनएसआईटी द्वारका में 60, पटपड़गंज में 36, आरके पुरम में 38, सिरीफोर्ट में 39, विवेक विहार में 32 और वजीरपुर में एक्यूआई 59 दर्ज किया गया, जो कि सामान्य दिनों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में रहा.

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