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झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून का सिस्टम, आज 4 जिलों में येलो अलर्ट, उफन रही नदियां

झारखंड में लगातार तेज बारिश से कई नदियां उफान पर है. कई डैम के फाटक खोले गए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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झारखंड में बारिश (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2026 at 9:18 AM IST

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रांची: झारखंड में पिछले दो दिनों से सक्रिय मानसून और कम दबाव के क्षेत्र का असर अब धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं. हालांकि, भारी बारिश के बाद राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं. पलामू, लातेहार और गढ़वा के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है. वहीं, जलस्तर बढ़ने के कारण कई डैम के फाटक भी खोले गए हैं.

आज चार जिलों में येलो अलर्ट

मौसम केंद्र, रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक, आज 2 सितंबर से कम दबाव के क्षेत्र का असर कमजोर होने की उम्मीद है. हालांकि आज गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके बाद गुरुवार से मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक (ईटीवी भारत)

उफान पर कई नदियां, खोले गए डैम के फाटक

लगातार बारिश के बाद राज्य की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. भैरवी-दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, अमानत और उत्तरी कोयल नदी उफान पर बताई जा रही हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण कांके, गेतलसूद और चांडिल डैम के फाटक खोले गए हैं. नदी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

4 से 8 सितंबर तक कमजोर रह सकता है मानसून

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक, 4 से 8 सितंबर के बीच झारखंड में मानसूनी गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है. इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ उमस भी बढ़ने की संभावना है. हालांकि, इसके बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. 9 सितंबर से मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, इस दौरान बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड के मौसम पर पड़ सकता है.

गांगेय पश्चिम बंगाल, उससे सटे उत्तर तटीय ओडिशा, झारखंड और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 1 सितंबर को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी थी. पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा और पलामू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था. वहीं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार और गुमला में ऑरेंज अलर्ट तथा रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और चतरा में येलो अलर्ट था.

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