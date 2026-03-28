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राजस्थान में आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, IMD ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, लेकिन तापमान में काफी अंतर देखने को मिला. शुक्रवार को कोटा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सबसे कम रहा. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 36.4 डिग्री, बाड़मेर में 36.7 डिग्री और जयपुर में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रात के समय सीकर, माउंट आबू और अलवर जैसे इलाकों में हल्की ठंड का असर बना हुआ है.

जयपुर : राजस्थान में इन दिनों मौसम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है. बीते कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण प्रदेशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में आंधी, मेघगर्जन, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.

नया पश्चिमी विक्षोभ आज सक्रिय, बढ़ेंगी गतिविधियां : मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर खासतौर पर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगा. जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद आंधी और बारिश की संभावना है. 29 से 31 मार्च के बीच इस सिस्टम का प्रभाव चरम पर रहेगा. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं , मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं. बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनूं, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के इलाके शामिल है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

मौसम का नया ट्रेंड, हर 4-5 दिन में बदलाव : राजस्थान में इन दिनों एक नया मौसम ट्रेंड देखने को मिल रहा है. हर 4 से 5 दिन में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है. चूरू और पिलानी जैसे क्षेत्रों में हाल ही में बारिश और ओले भी दर्ज किए गए. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में भी राहत के आसार रह सकते हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता बनी रह सकती है इससे गर्मी फिलहाल नियंत्रण में रहेगी. वहीं उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश जारी रह सकती है.

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फसलों पर असर की आशंका, किसानों को सलाह : राजस्थान में जहां एक ओर दिन में गर्मी का असर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी-बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी बढ़ेंगी. ऐसे में आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं, खासकर किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए. ऐसे में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर रबी फसलों की कटाई पर पड़ सकता है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटाई के लिए तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें. किसान खुले में रखे अनाज और कृषि उपकरणों को ढककर रखें.

लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. बदलते मौसम को देखते हुए आमजन के लिए भी सावधानी जरूरी है. तेज आंधी के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों, बिजली गिरने (वज्रपात) के समय सुरक्षित स्थान पर रहें और दिन में तेज धूप से बचाव करें और पर्याप्त पानी पिएं.