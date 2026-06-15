प्री-मानसून से तरबतर राजस्थान, कई जिलों में तेज बारिश और आंधी, 5 दिन का येलो अलर्ट
प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. 24-25 जून के बीच राजस्थान में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई जा रही है.
Published : June 15, 2026 at 11:02 AM IST
जयपुर : प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और राज्य के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. रविवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा और बीकानेर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में व्यापक असर देखने को मिला. झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में करीब 2 इंच (51 मिमी) बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया. तेज आंधी के कारण पेड़, बिजली के पोल और मकानों की दीवारें गिर गईं, वहीं कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई. कृषि उपज मंडी में खुले में रखा गेहूं भीग गया, जबकि पेट्रोल पंप के पास पेड़ और पोल गिरने से दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. इस बीच, बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के बक्सपुरा गांव में तेज आंधी के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक युवक जवाहर लाल की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों खेत पर काम के लिए जा रहे थे.
June 15, 2026
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15 जिलों के लिए अलर्ट : मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सोमवार को अलवर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बारां, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में यलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग ने आगामी 3 से 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी है.
Advance of Southwest Monsoon 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 14, 2026
❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E, Harnai, Solapur, Hyderabad, Bhadradri Kothagudem, Kalingapatnam, Paradeep, Baripada, Purulia, Dhanbad, Muzaffarpur and 28.3°N/83°E as on 14th June, 2026.… pic.twitter.com/dMtsulVe4l
बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 44 मिमी बारिश जयपुर के चौमूं में दर्ज की गई. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 23 मिमी, भीलवाड़ा में 13.4 मिमी और झुंझुनूं में 10 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं रामगंजमंडी (कोटा), पंचपहाड़ (झालावाड़), कोलायत और नोखा (बीकानेर) में भी 10 से 20 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई.
फलौदी रहा सबसे गर्म : प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. केवल 6 शहरों में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. फलोदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री दर्ज किया गया. बाड़मेर में 41.1, जैसलमेर में 41.2, चूरू में 40.9 और श्रीगंगानगर में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगमन के लिए प्रदेशवासियों को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के कारण 24-25 जून के बीच राजस्थान में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई जा रही है. 17 जून तक प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.
बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां : मानसून को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. प्रदेश में 77 बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें जयपुर का सेंट्रल फ्लड सेल 24 घंटे संचालित रहेगा. यह कक्ष वर्षा, नदियों के जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति पर नजर रखेंगे तथा नियमित रूप से CMO और राजभवन को रिपोर्ट भेजेंगे. प्री-मानसून की इस सक्रियता ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं तेज आंधी और बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित भी किया है. आने वाले दिनों में मौसम के तेवर और भी बदलने की संभावना है.
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