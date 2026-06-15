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प्री-मानसून से तरबतर राजस्थान, कई जिलों में तेज बारिश और आंधी, 5 दिन का येलो अलर्ट

हनुमानगढ़ में गिरे ओले ( फोटो ईटीवी भारत हनुमानगढ़ )