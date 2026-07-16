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IMD ने बताया अब कब शुरु होगा बारिश का दौर, राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून पकड़ेगा रफ्तार

इन जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा श्रीगंगानगर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर, झुंझुनू, बारां, हनुमानगढ़ और कोटा जिले के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने गुरुवार शाम को करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों के अलावा आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

ऐसा रहेगा बारिश का हाल: मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से उत्तर की ओर (हिमालय की तरफ) शिफ्ट हो गई है. आज ट्रफ लाइन जम्मू, बरेली, डाल्टेनगंज से होकर गुजर रही है. जबकि आज पूर्वी भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) बना हुआ है. इन परिस्थितियों के बीच राज्य में चल रही कमजोर मानसून परिस्थितियां आगामी 3-4 दिन तक ज्यादातर हिस्सों में जारी रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, बारिश की गतिविधियों में 21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है. विभाग के मुताबिक 22-23 जुलाई से राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. जुलाई के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मानसून बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

जयपुर: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई हैं, जिससे उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान राज्य के पांच संभागों में 13 जिलों में हल्की बारिश और कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है. हालांकि, आज प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

श्रीगंगानगर में बारिश और गर्मी का असर: पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. श्रीगंगानगर तहसील में सर्वाधिक 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में करीब आधा इंच वर्षा दर्ज हुई. इसके अलावा शाहबाद बारां में 2 सेंटीमीटर, करौली में 2 और सवाईमाधोपुर के बामनवास में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने के साथ-साथ जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. तापमान की बात करें, तो श्रीगंगानगर 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि सिरोही में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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इस बार जलाशयों का जलस्तर कम: बारिश की कमी का असर जलाशयों पर भी नजर आ रहा है. जुलाई का पहला पखवाड़ा लगभग सूखा निकलने से प्रदेश के बांधों में पानी की आवक पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही है. पिछले साल 15 जुलाई तक बीसलपुर और माही बांध में अच्छी आवक दर्ज की गई थी. माही बांध ने तो 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इसी अवधि तक कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर करीब दो लाख क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी थी. गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा था. पिछले साल 15 जुलाई तक प्रदेश के 85 बांध भर चुके थे, जबकि इस बार जलस्तर पिछले साल की तुलना में करीब 15 फीसदी कम है.

बारिश के इंतजार में बीसलपुर बांध (ETV Bharat Jaipur)

सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश: प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने का असर अब बारिश के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है. अब तक राजस्थान में सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. लगातार कम बारिश के कारण खेतों में नमी घट रही है और खरीफ फसलों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है. कई इलाकों में फसलें सूखने लगी हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

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सब्जियां हुई महंगी, टमाटर की रेट स्थिर: मानसून की सुस्ती का असर आम लोगों की रसोई पर भी दिखाई देने लगा है. बारिश कम होने और स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचने से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जयपुर की लालकोठी, जौहरी बाजार सहित अन्य सब्जी मंडियों में धनिया, प्याज और अदरक की कीमतों में तेज उछाल आया है. जो धनिया पहले सब्जी के साथ मुफ्त में दिया जाता था, अब उसके दाम करीब 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. हरी सब्जियों की कीमतों में भी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, इस बार टमाटर के दाम अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं.

बीसलपुर बांध में रुकी पानी की आवक (ETV Bharat Jaipur)

बारिश की बेरुखी से चूरू के किसानों की बढ़ी चिंता: जिले में मानसून की बेरुखी अब किसानों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई है. प्री-मानसून की अच्छी बारिश के बाद किसानों ने उत्साह के साथ अपने खेतों की जुताई कर बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंग और तिल सहित खरीफ फसलों की बुआई कर दी थी. किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बारिश से बेहतर पैदावार होगी, लेकिन पिछले कई दिनों से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं.

चूरू के किसानों ने कर दी बुवाई (ETV Bharat Churu)

गांव शिमला के किसान नेता रामनिवास शर्मा ने बताया कि हालात यह हैं कि आसमान में बादल तो छा रहे हैं और गरज भी रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदें लगातार टूटती जा रही हैं. बारिश के अभाव में अंकुरित फसलें मुरझाने लगी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है. मेलूसर निवासी किसान गजानंद पारीक ने बताया कि यदि अगले दो से पांच दिनों के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो क्षेत्र की अधिकांश बिरानी (बारानी) फसलें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की सारी उम्मीदें अब इंद्र देव पर टिकी हैं और सभी जल्द अच्छी बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं.