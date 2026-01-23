ETV Bharat / state

मावठ की बारिश में भीगा जयपुर, शेखावाटी में गिरे ओले, इन जिलों के मौसम पर IMD की बड़ी भविष्यवाणी

शेखावाटी अंचल में झमाझम बारिश : शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है. जिले के रींगस तहसील क्षेत्र में सुबह 6 बजे के करीब चने के आकार के ओले गिरे और मेघ गर्जन के साथ रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा. जिले के श्रीमाधोपुर में तेज गर्जना के साथ बारिश हुई. अलसुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट आई. आसमान में काले बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया.

राजधानी में सुबह से रुक-रुक कर बारिश हुई. ठंडी फुहारों के साथ बसंत पंचमी का आगमन हुआ, जिससे मौसम सुहावना हो गया. पेड़ों से बसंती रंग के पत्ते झड़ते नजर आए और प्रकृति ने मानो नई चादर ओढ़ ली. ठंडी बूंदों के बीच लोगों ने बसंत ऋतु का आनंद लिया, हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

जयपुर. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है. कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है. मावठ की पहली बारिश ने राजधानी जयपुर सहित शेखावाटी और अन्य इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के बीच बसंत पंचमी का स्वागत हुआ, जिससे शहरों और गांवों में बसंती माहौल देखने को मिला.

अजीतगढ़ इलाके में भी मौसम ने करवट ली. पिछले दो घंटे से रुक-रुक कर बारिश होती रही. मावठ की बारिश के बाद एक बार फिर सर्दी बढ़ने की संभावना है. मिट्टी की खुशबू से वातावरण महक उठा और किसानों के चेहरे खिल उठे. खंडेला क्षेत्र में रिमझिम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलीं. बारिश से सरसों, चना और गेहूं की फसलों को जीवनदान मिला, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है.

अन्य जिलों में भी बदला मौसम : प्रदेश के जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के साथ-साथ भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश जारी है. करौली जिले में घने बादल छाए रहे और तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई. जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम बिगड़ा रहा. पाली के रोहट क्षेत्र में देर रात से मौसम बदला रहा. बूंदाबांदी के साथ ठिठुरन बढ़ी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अचानक हुई बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई.

पश्चिमी विक्षोभ का असर, मौसम का पूर्वानुमान : मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अफगानिस्तान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और पाकिस्तान के मध्य भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में तेज मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. इसके असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. आज 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के साथ-साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 23 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है.

बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी सर्दी : मौसम केंद्र के अनुसार 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे मावठ होने की प्रबल संभावना है. इसके बाद 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो सकता है. इन मौसमी गतिविधियों के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है और एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ेगा.

झमाझम बारिश (फोटो ईटीवी भारत)

आज ओले-बारिश का अलर्ट : मौसम विभाग ने आज के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, उनमें जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में श्रीगंगानगर , हनुमानगढ़ , झुंझुनूं , नागौर , सीकर , चूरू , जोधपुर , टोंक , भीलवाड़ा , बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.