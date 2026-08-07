छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान, कुछ जिलों में होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी
अबतक सरगुजा जिले में सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है. भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 8:16 PM IST
रायपुर: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले चार दिनों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी. भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरगुजा संभाग में सामान्य से करीब 54 फीसदी तक कम बारिश दर्ज की गई है. 22 जून क बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में एंट्री करने वाला मानसून शुरू से वीक रहा. ये जरूर है कि कुछ जिलों में अच्छी बारिश भी हुई है. जबकि कुछ जगहों पर सामान्य बारिश दर्ज की गई. कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है.
येलो अलर्ट जारी
वर्तमान स्थिति की बात करें तो रायपुर जिले में सामान्य से 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है. वही सरगुजा जिले में सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. इसके साथ ही मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.
झारखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. जिसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ ही प्रदेश के दूसरी जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. अगले 24 घंटे तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. 24 घंटे के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है: एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक
रायपुर में सामान्य से 14 फीसदी ज्यादा बारिश
मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि "बारिश रुक-रुक कर हो रही है और बीच में धूप निकल रही है. जिसकी वजह से उमस और गर्मी महसूस की जा रही है. मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के आसपास चल रहा है. वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है. बात रायपुर जिले की करें तो सामान्य से 14 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. सरगुजा जिले में सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई.
24 घंटे के लिए येलो अलर्ट
प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए येलो अलर्ट
प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और गरियाबंद जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
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