बारिश लाएगी मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी, मौसम पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी, स्कूलों की छुट्टी

मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''ऊपर आसमान में तेज और ठंडी हवाओं की हलचल बढ़ गई है. इसी कारण आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, ठंड बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में बादल व हल्की बारिश या पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बन रही है. इसके इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे, कोल्ड वेब और कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.''

भोपाल: मध्य प्रदेश में ठंड पूरे शबाब पर है. पूरा प्रदेश कोहरे के आगोश में लिपटा है. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है. उत्तर भारत की ओर से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ेगी. कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. बीते गुरुवार को ग्वालियर में बूंदाबांदी हुई थी. ऐसे में माना जा रहा है बारिश से मध्य प्रदेश में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है.

नौगांव सबसे ठंडा इलाका

मध्य प्रदेश में शीतलहर, धुंध व कोहरे ने कोहराम मचा दिया है. सबसे ज्यादा ठंड छतरपुर और पचमढ़ी में देखी जा रही है. छतरपुर जिले का नौगांव सूबे का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे यहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में मौसम के करवट बदलने के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. पहली बार सुबह 10 बजे तक ओस के रूप में जमी बर्फ दिखाई दे रही है. कोहरा और तेज सर्द हवाओं के कारण पर्यटक होटल के कमरों में रहने को मजबूर हैं.

जिलों का रात का तापमान

मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है. राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा दतिया में 15.8, ग्वालियर में 17.8, श्योपुर में 18.4, उज्जैन में 19 डिग्री, खजुराहो में 19.6, नौगांव में 18.5, रीवा में 19 डिग्री, टीकमगढ़ में 17 डिग्री अधिकतम तापमान रहा.

जिलों का दिन का तापमान

उधर भोपाल में रात के पारे में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. बीती रात भोपाल का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा. दतिया का 4.4 डिग्री, धार का 6.5 डिग्री, गुना का 8.8 डिग्री, ग्वालियर का 6.4 डिग्री, इंदौर का 8.6 डिग्री, खंडवा का 8 डिग्री, खरगौन का 9.8 डिग्री, पचमढ़ी का 5.8 डिग्री, रायसेन का 7 डिग्री, राजगढ़ 5.4 डिग्री, रतलाम 7.4 डिग्री, श्योपुर का 9.4 डिग्री, शिवपुरी 7 डिग्री, उज्जैन 9.5 डिग्री, छिंदवाड़ा 8.4 डिग्री, दमोह 6.8 डिग्री, जबलपुर 6.8 डिग्री, खजुराहो 5.4 डिग्री, मंडला 5.8 डिग्री, नरसिंहपुर 7.6 डिग्री, रीवा 7.5 डिग्री, सागर 7.5 डिग्री, सिवनी 9.2 डिग्री, टीकमगढ़ 6.7 डिग्री, उमरिया में 5.7 डिग्री न्यूनतम तापमान डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

घने कोहरे के कारण ट्रेने चल रहीं लेट

ठंड और कोहरे का आलम यह है कि ट्रेनें अपने टाइम से कई घंटों लेट चल रही हैं. जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्री कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करने को मजबूर हैं. असल में ठंड और कम दृश्यता के कारण रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनें धीमी गति से चलाने का निर्णय लिया है. यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों पर इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और आवश्यक तैयारी के साथ ही घर से निकलें.