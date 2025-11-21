ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ठंड का अलर्ट, पचमढ़ी में मौसम की सबसे सर्द रात, 5.8 डिग्री पहुंचा पारा

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरु हो गई है, गुरुवार को पचमढ़ी में सबसे सर्द रात रही, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट.

IMD COLD WAVE ALERT
मध्य प्रदेश में ठंड का अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया. प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन में कल की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही. बीते 24 घंटे में पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत अन्य शहरों में शीत लहर चलने का यलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि पचमढ़ी के अलावा नर्मदापुरम और खरगोन के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

हवाओं की दिशा बदलने से मिलेगी ठंड से राहत
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क रहा. अब तक जिस प्रकार प्रदेश के कई शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से काफी नीचे चल रहा था. कुछ शहरों को छोड़कर अब इसमें बढ़ोत्तरी शुरु हो गई है.'' दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि, ''अभी मध्य प्रदेश में पश्चिमी-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जल्द ही हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है. इसके हवा की दिशा उत्तरी होते ही प्रदेश के शहरों को तापमान बढ़ना शुरु हो जाएगा.''

MADHYA PRADESH KA MAUSAM
गुरुवार को ऐसा रहा तापमान (ETV Bharat)

रात में ठंड से मिल सकती है राहत
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बीते 48 घंटो में प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान बढ़ना शुरु हो गया है. बीती रात भी पचमढ़ी, खरगोन और नर्मदापुरम के अलावा प्रदेश के सभी शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. शिवपुरी में 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. जबकि धार, गुना, खंडवा, रमलाम, उज्जैन, रीवा, सिवनी और उमरिया के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. वहीं भोपाल और इंदौर समेत अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान में भी मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरु
दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि, ''बीते 24 घंटे में दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरु हो गई है. गुरुवार को दिन में प्रदेश का अधिकतम तापमान मंडला और गुना में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भोपाल, पचमढ़ी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सागर में दिन के तापमान में करीब एक से दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है. जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. हालांकि खंडवा में माइनस 1 और नरसिंहपुर के अधिकतम तापमान में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि अन्य शहरों के अधिकतम तापमान बीते 24 घंटो में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है.

bhopal indore cold wave ALERT
भोपाल में रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड (ETV Bharat)

बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, एक अपर साइक्लोन सर्कुलेशन मलक्का जलडमरुमध्य के मध्य भागों के उपर 5.8 किलोमीटर तक की उंचाई पर सक्रिय है. इसके प्रभाव से 22 नवंबर के आसपास एक दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके बाद पश्चिमी-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह 24 नवंबर के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्यभागों पर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. जो अगले 48 घंटो में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर अधिक तीव्र होने की संभावना है.

