सर्द हवाओं से कांपा मध्य प्रदेश, 13 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे, 20 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही ठंड, 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में गिरावट, 20 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट.

सर्द हवाओं से कांपा मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 15, 2025 at 11:13 AM IST

November 15, 2025 at 12:27 PM IST

भोपाल: उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंड ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है. बीते 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही समय के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 13 शहरों में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. हालांकि इंदौर में बीती रात के तापमान में करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. जबकि भोपाल में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज 17 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''प्रदेश में अधिकतम तापमान औसत से नीचे चल रहा है. हालांकि दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में औसत के करीब बना हुआ है. जबकि दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में न्यूनतम तामपान औसत से माइनस 5 से माइनस 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भी उमरिया, जबलपुर समेत अन्य शहरों न्यूनतम तापमान भी औसत से काफी नीचे है. जिससे कोल्ड वेव चल रही है. शनिवार को भी 17 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है.''

RAJGARH INDORE BHOPAL FREEZING TEMP
शुक्रवार को दिन और रात का तापमान (ETV Bharat)

दो दिन बाद मिलेगी ठंड से राहत
दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में अभी मौसम साफ बना हुआ है. सुबह के समय धूप निकल रही है. जिससे दिन का तापमान सामान्य के करीब रहता है. जबकि शाम को रिडिएट होकर रात और शाम को तापमान काफी नीचे चला जाता है.'' दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि, ''अभी मध्य प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं आने वाले दिनों में इनके पूर्वी होने की संभावना है. इसके बाद दिन और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है. मौसम विभाग ने 16 नवंबर तक कोल्ड वेव की चेतावनी दी है. 17 नवंबर के बाद प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है.''

राजगढ़ रहा सबसे ठंडा, नर्मदापुरम सबसे गर्म
बीती रात प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया. यहां पारा माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं शुक्रवार को प्रदेश में दिन का सबसे अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है, कहीं भी बादल नहीं हैं. ऐसे में अगले 7 दिनों तक कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है.

15 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
कोल्ड वेव - राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, इंदौर, देवास, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, शिवपुरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर.

16 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
कोल्ड वेव - राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, इंदौर, देवास, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, कटनी, उमरिया और शहडोल.

बीते 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में गिरावट
मध्य प्रदेश कई शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. बीती रात भोपाल में पारा माइनस 1.6 डिग्री गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं इंदौर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. यहां का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी के साथ 9.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

वहीं राजगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना और सीधी में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब एक से डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है. वहीं दतिया, ग्वालियर, खंडवा, पचमढ़ी और उज्जैन समेत 10 शहरों में दिन के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

