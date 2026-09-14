ETV Bharat / state

हरियाणा में फिर बदला मौसम, 17 सितंबर तक बारिश का दौर, यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट

Etv Bharat ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ गई हैं. सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि यमुनानगर में भारी बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर 17 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है. 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश: मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 16 और 17 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. इसके बाद भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. विभाग ने 14 से 17 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की स्थिति भी बन सकती है. यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट: 14 सितंबर को यमुनानगर में भारी बारिश के साथ गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम, नूंह (मेवात), पलवल और फरीदाबाद में भी अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को गरज-चमक के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की जरूरत है. किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेतों में काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.